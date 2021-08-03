«الهجرة» توضح آليات إلحاق الأبناء في الخارج بالمدارس المصرية

أعلنت وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، عن العديد من الخدمات والتسهيلات التي تمنح للمصريين العائدين عند إلحاقهم بالمدارس المصرية فور عودتهم،

ويتضمن القرار الوزاري رقم 24 لسنة 1992 تسهيلات لإلحاق أبناء المصريين العائدين من أي دولة خارج مصر بالمدارس الرسمية أو الخاصة، وتقدم الوزارة لهم جميع التيسيرات عملا لصالح الطالب المصري العائد عند إلحاقه يكون إلحاق الطلاب المصريين العائدين من أية دولة خارج جمهورية مصر العربية بالمدارس الرسمية أو الخاصة عن طريق المديريات أو الإدارات التعليمية المختصة مع ملاحظة تطبيق ما جاء بالمادة السادسة من هذا القرار.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، أنه يلزم على التلاميذ الناجحين في الصفين الرابع أو الخامس من إحدى الدول العربية، إذا كانت الشهادات من الطالب المصري العائد قد تمت معادلتها بإحدى الشهادات التي تمنحها المدارس المصرية فيقبل في الصف المناظر دون الحاجة إلى تقييم مستواه الدراسي فيما عدا الطلاب الناجحين من الصفين الرابع والخامس الابتدائي فأنهم يؤدون امتحان الدور الثاني في جميع المواد الدراسية مع تلاميذ هذين الصفين بجمهورية مصر العربية في موعد عقد هذا الامتحان على أن يعقد امتحان للمتخلفين منهم عن أداء امتحان الدور الثاني في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ويتحدد الصف الدراسي الذي يلحق به هؤلاء وفقا لنتيجة الامتحان.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»: أما الذين يتقدمون بعد نهاية شهر أكتوبر فيلتحقون بنفس الصفوف الناجحين منها الطالب المصري الذي أدى بنجاح الامتحان الذي تعقده الوزارة بالسفارات المصرية بالخارج يقيد عند عودته للدراسة داخل الجمهورية بالصف الذي نقل إليه مع مراعاة شروط وقواعد تنسيق القبول في المرحلة التي يقبل بها الطالب المصري الذي حصل في الخارج على شهادة صدر قرار معادلتها بالشهادة المصرية المناظرة، يقيد عند عودته للدراسة داخل جمهورية مصر العربية بالصف الذي نقل إليه مع مراعاة شروط وقواعد تنسيق القبول في المدرسة التي قبل بها يجرى امتحان مستوى تحت إشراف الإدارة التعليمية للطالب المصري العائد.