إعفاءات جمركية للمصريين بالخارج عند عودتهم لمصر.. اعرف الشروط

أكّدت وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، أنَّه يوجد عدد من الإعفاءات الجمركية التي يتمتع بها المصريون عند العودة لأرض الوطن أو عند المغادرة، من خلال جمارك المطار، وذلك فقط عبر إثبات المسافر المصري إقامته بالخارج، وتتمثل هذه الإعفاءات فيما يلي:

المصريون المقيمون

أولًا: الإعفاءات الجمركية التى يتمتع بها المصريون عند المغادرة: بأن يثبت المغادر الأصناف ذات القيمة في حالة رغبته إعادتها إلى البلاد على النموذج المعد لذلك.

ثانيًا: الإعفاءات الجمركية التي يتمتع بها المصريون عند العودة، ألا تتجاوز الأمتعة الشخصية للعائد ما يأتي:

1- الأمتعة الشخصية والأشياء المثبتة بالنموذج

2- الأشياء الجديدة المعدة للاستعمال الشخصي كالهدايا في حدود 1500 جنيه وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم لما يزيد على حد الإعفاء.

3- ما يتمّ شراؤه للاستعمال الشخصى من الأسواق الحرة المقامة داخل الدوائر الجمركية وذلك خلال الـ48 ساعة من وصول الراكب بما لا يجاوز مبلغ 200 دولار أمريكي، وذلك في حالة عدم تمتعه بالإعفاء المنصوص عليه بالبند السابق، وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الأخرى، على ما يزيد على المبلغ المشار إليه وذلك بما لايجاوز مرتين في العام الواحد مع إثبات ذلك على جواز السفر وبشرط تواجد صاحب جواز السفر شخصيًا.

** 200 سيجارة أو 25 سيجار أو 200 جرام دخان و لتر مشروبات روحية ولتر من الكحول المعطر (كولونيا).

ثالثًا: إعفاءات حملة الدكتوراه والدارسين بالخارج:

1- ألا تزيد قيمة الإعفاء من الضرائب الجمركية على 10 آلاف جنيه، وذلك إضافة إلى إعفاء كمبيوتر شخصي واحد وطابعة عادية، وفي حالة زيادة الضريبة الجمركية عن هذا الحد يلتزم العضو بسداد ما يزيد على ذلك.

2- تقديم شهادة من الإدارة العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي

3- أن تكون هذه الأصناف واردة من الخارج أو مشتراة من المناطق الحره أو الاسواق الحرة داخل البلاد خلال ستة أشهر من تاريخ الحصول على الدكتوراه أو ما يعادلها ويجوز لوزير الماليه التجاوز عن شرط المدة اذا وجدت اسباب تبرر ذلك .