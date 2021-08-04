صديقة الأجنبي المتوفى داخل فندق بالهرم: «مات فجأة وإحنا في الغرفة»

«مات فجأة وإحنا مع بعض داخل الغرفة، مفيش أي شبهة جنائية في وفاته»، تلك الكلمات ملخص أقوال فتاة أجنبية أمام جهات التحقيق بعد وفاة صديقها داخل فندق بالهرم، حيث شرحت تفاصيل واقعة وفاة سائح أجنبي بقولها إنها كانت برفقة صديقها داخل الغرفة عقب انتهاء البرنامج اليومي لهما، وفجأة ساءت حالته الصحية وفقد الوعي بشكل سريع، فأسرعت بالاتصال بطبيب الفندق لكنه توفي بعد دقائق، وبعدها إدارة الفندق بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية بإبلاغ شرطة السياحة بالوفاة، لإنهاء إجراءات القانونية وفق القانون المصري.

رواية صديقة الأجنبي المتوفى بالفندق

وأضافت صديقة الفتاة الأجنبية أمام جهات التحقيق، إن وفاة صديقها الأجنبي ليس فيها أي شبهة جنائية وأنها حضرت برفقته من أمريكا قبل عدة أيام، وكانا ضمن برنامج سياحي لقضاء العطلة الصيفية في مصر، وأن صديقها تعرض للإعياء بشكل مفاجئ ومات وقت أن كانا سويًا داخل غرفة الفندق بشكل طبيعي.

تقرير الطب الشرعي

وعقب انتهاء صديقة السائح الأجنبي المتوفى داخل فندق بالهرم من سرد أقوالها أمام جهات التحقيق، قررت صرفها من سرايا النيابة وطلبت تحريات المباحث في الواقعة وانتدبت الطب الشرعي لتشريح جثمان السائح المتوفى، لبيان أسباب وفاته بشكل رسمي، وبحسب مصادر أمنية وقضائية، فإن تقرير الطب الشرعي سيحسم أسباب الوفاة بشكل نهائي، خاصة وأنه التقرير الفني المعتمد لدى النيابة العامة.

بلاغ بوفاة سائح في فندق

كانت أجهزة الأمن في الجيزة، تلقت بلاغًا بوفاة سائح أجنبي داخل أحد الفنادق بالهرم، فانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وبدأت في جمع المعلومات، وتبين أنه كان برفقة صديقته الأجنبية داخل الغرفة بالفندق، وأنه تعرض لحالة إعياء شديدة ومات على إثرها، بحسب رواية صديقته، وتبين من مناظرة جثمان المتوفى أن جسده خال من أي آثار عنف.