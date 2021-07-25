محافظ مطروح: الفنادق والشقق المصيفية كاملة العدد بأكثر من مليوني سائح

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أن جميع فنادق المحافظة والعمارات الفندقية والشقق المصيفية كاملة العدد، خلال الأسبوع الجارى، كما أن شواطئ مرسي مطروح يوجد عليها أكثر من 2 مليون مصطاف، من مختلف مدن وحافظات مصر، بالإضافة إلى السياح الأجانب، وجميعهم جاءوا للاستمتاع بمدينة مرسى مطروح، من الهواء النقى، والشواطىء الطبيعية، والمناطق السياحية والمزارات المتنوعة، مع وجود خدمات متنوعة في مختلف المرافق، ورفع حالة الطوارىء بقطاعات المياه والكهرباء، والصحة بالمستشفيات.

شعيب: رفعنا كفاءة شواطئ الغرام وكليوباترا وعجيبة وروميل واستعدينا مبكرا

وأكد محافظ مطروح، السبت، أن استعدادات المصيف بدأتها محافظة مطروح مبكرا، حيث قمنا برفع كفاءة العديد من الشواطىء مثل «روميل، والغرام، وعجيبة، وكليوباترا»، وطورنا الحمامات والكافتيرات، وإنشاء مسرح رومانى في الغرام، كما أجرينا نظافة شاملة بالشواطئ وتسوية الرمال، لتهيئته للمصطافين ورواد المصيف بمطروح، ونتعامل مع المواطنين ونرد على استفساراتهم عن طريق غرفة العمليات بالمحافظة، حيث تلقينا بلاغا مؤخرا بضعف مياه الشرب في الساحل الشمالي وتعاملنا بشكل سريع وانتقل المهندسون والفنيون للساحل وأجرينا صيانة، كما وضعنا حجر أساس محطة تحلية لمياه البحر بمدينة مرسى مطروح بطاقة إنتاجية 65 ألف م3 يوم، وذلك لزيادة إنتاج مياه الشرب كى تكفي الملايين من المصطافين التى تستقبلهم محافظة مطروح على مدار موسم الصيف.

محافظ مطروح: 1250 سائحا أجنبيا استقبلتهم المحافظة بطائرات شارتر

وأوضح محافظ مطروح، أن المحافظة حاليا تستقبل الزائرين من السياحة الداخلية والأجنبية، حيث استقبلنا 1250 سائحا أجنبيا على متن 8 طائرات شاتر عبر مطار مرسى مطروح الدولى، من دول كازخستان وباكستان وغيرها، تزامنا مع عودة السياحة الأجنبية لمطروح خلال الشهر الأخيرة.