ميناء سفاجا يستقبل سفينة على متنها 700 سائح في أول رحلة لها

استقبل ميناء سفاجا الباخرة «بليسما»، أحدث البواخر العالمية للرحلات السياحية، ، اليوم الأربعاء، قادمة من ميناء جدة السعودي، وعلى متنها 700 سائح عربي لتنفيذ 15 برنامج سياحي بالبحر الأحمر مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بعد تدشين خط ملاحى سياحى بين موانئ «جدة، سفاجا، العقبة».

كان في استقبال السفينة اللواء عاطف وجدي سكرتير عام مساعد محافظة البحر الأحمر، ورئيس هيئة موانئ البحر الأحمر اللواء محمد عبدالرحيم، ورئيس الإدارة المركزية لميناء سفاجا اللواء ياسر عبد الفتاح.

وقال محافظ البحر الأحمر، أن السعة الاستيعابية للباخرة نحو3000 راكب بالإضافة إلى الطاقم، لافتاً إلى أن عدد الركاب الذين وصلوا صباح اليوم على متن الباخرة نحو 700 راكب، ومن المقرر أن يشارك الزائرون في 15 برنامجا سياحيا متنوعا داخل المدن السياحية بالبحر الأحمر، منهم برنامج واحد فقط سيتجه نحو مدينة الأقصر السياحية.

و كشف محافظ البحر الأحمر أن ميناء سفاجا سيستقبل السفينة بمعدل رحلة سياحية أسبوعياً، وذلك حتى نهاية شهر أكتوبر 2021، لافتاً إلى أن كل رحلة ستشمل تنفيذ 15 برنامجا سياحيا في المدن السياحية بالبحر الأحمر، مشيراً إلى أنه سيتم بدء تشغيل خط ملاحي دولي متخصص في اليخوت السياحية العالمية بميناء «بورتو غالب»، بمدينة مرسى علم، يوم الجمعة القادم، عبر يخت سياحي يحمل 200 زائر سعودي.

وشدد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المتعارف عليها دولياً، والتي أقرتها منظمة الصحة العالمية أثناء الإقامة، وتنفيذ البرامج السياحية من خلال وجود فرق طبية مرافقة لجميع الزائرين طوال مدة الرحلة البحرية، وخلال تنفيذ البرامج السياحية.

وتضم السفينة السياحية مقومات ترفيهية متعددة من الألعاب والرياضات البحرية كقوارب التجديف وألواح التجديف وفريق متخصص بالرحلات الاستكشافية، ومزودة بغواصة لرحلات استكشاف أعماق البحار، وعدد من القوارب الصغيرة التى تُستخدم لنقل الركاب فى البحر، وتضم السفينة أكثر من ألف شخص من أفراد طاقم، بطول 167 مترا.