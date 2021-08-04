«المركزي»: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 40.609 مليار دولار حتى يوليو

أعلن البنك المركزي المصري على موقعه الإليكتروني، منذ قليل، ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية إلى 40.609 مليار دولار حتى نهاية يوليو الماضي.

ونجح البنك المركزي المصري طوال الفترة الماضية التي اقتربت من العامين خلال جائحة كورونا في الحفاظ على الاقتصاد المصري دون تأثر كبير كما حدث للكثير من اقتصاديات العالم الكبرى التي تأثرت من توقف حركة الطيران والإغلاق الشامل للدولة لمنع انتشار كورونا، وشهدت الكثير من المؤسسات المالية الدولية على قوة الاقتصاد المصري وقلة تأثره بالتغييرات التي حدث في العالم.

وأدار البنك المركزي الاحتياطي النقدي الأجنبي بكفاءة خلال الأشهر الماضية، فارتفع من 37 مليار دولار إلى 40,5 مليار دولار، ما يعكس معاودة الاقتصاد المصري لأدائه القوي في وقت قياسي وفقًا لخطة الحكومة لإدارة الأزمة.