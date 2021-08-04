والد حارس منتخب اليد: هنوصل للنهائي.. وهنفرح مصر بميدالية دهب

قال مصطفى هنداوي، والد كريم هنداوي حارس مرمى منتخب مصر الأولمبي لكرة اليد، إن فوز منتخب اليد، أمس الثلاثاء، على نظيره الألماني، وتأهله لنصف النهائي بمنافسات أولمبياد طوكيو أسعده للغاية هو وأسرته: «فرحة متتوصفش، والفرحة دي بانت لما كل المصريين فرحوا بعد الظهور المشرف للمنتخب، ومفتاح الصعود كان مباراة البرتغال، لما كسبناهم اطمنت على الفرقة وأنهم عندهم إصرار وعزيمة، وماتش السويد كنت متوقع نكسب وألمانيا توقعت نكسب، والتوقع جه في محله، وبيكون في مقومات للفريق زي الإصرار والعزيمة والرغبة في الفوز، وبردو ماتش فرنسا متوقع إننا هنكسب وهنوصل للدور النهائي ونفرح مصر كلها بميدالية».

وأضاف والد كريم هنداوي خلال مداخلة هاتفية على شاشة القناة الأولى، أنه تواصل مع ابنه عقب المباراة: «حاجة مقدسة يكون في بينا اتصال قبل الماتش بساعتين، ويسمع دعوات والدته، وبعد الماتش لازم نكلمه ونباركله، وكان باين الماتش اللي فات من صوته قد ايه فرحان وسط زمايله، وقد إيه عاوزين يعملوا إنجاز أكبر».

وعلق والد كريم هنداوي على حديث ابنه مع اللاعبين الألمان خلال المباراة الماضية وقوله لهم قبل نهاية المباراة «مش هتعرفو تسجلوا»، قائلا: ليس ثقة زائدة بالنفس ولكنه كان يرد ما حدث من قبل عام 2015، خلال هزيمة المنتخب أمام ألمانيا، مشددا على أن المنتخب في المباراة القادمة أمام فرنسا عليه أن يلعب بجدية ويؤدي ماعليه.

ووجه رسالة للاعبي الفراعنة، قائلا: «الناس شايفة أنتو تعبتو قد إيه، وانتو أول فريق عربي وأفريقي يوصل للدور قبل النهائي، العبوا الماتش الجاي من غير قلق، والضغط دلوقتي على فرنسا بعد ما شافوا مستوانا، ومش شايف في قلق لمصر، والقلق يكون لمنتخب فرنسا».