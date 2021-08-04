محافظ الشرقية يحيل 12 طبيبا وإداريا للتحقيق

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إحالة 12 طبيبًا وصيدليًا ومراقبًا صحيًا وإداريًا وفني معمل وممرضًا، للتحقيق؛ لعدم تواجدهم بمقر عملهم بوحدة طب الأسرة بهربيط التابعة للإدارة الصحية بأبو كبير، ف يأثناء زيارة المحافظ المفاجئة صباح اليوم؛ لمتابعة انتظام سير العمل، والتأكد من تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى وللمترددين على الوحدة.

شدد المحافظ على وكيل وزارة الصحة بتفعيل دور لجان التابعة والمرور اليومي على منافذ تقديم الخدمة بمختلف القرى والمراكز والمدن؛ لمتابعة الأداء والتأكد من التزام العاملين بمواعيد العمل الرسمية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين.

وأجرى محافظ الشرقية، زيارة مفاجئة صباح اليوم لقرية هربيط وتفقد وحدة طب الأسرة، وبالاطلاع على سجل الحضور والانصراف، تبين عدم تواجد 12 من العاملين بالوحدة ليصدر توجيهاته باتخاذ اللازم حيالهم، مؤكدًا أنه لن يتهاون في توقيع الجزاء الرادع على كل من يتسبب في إحداث خلل بمنظومة العمل وخدمة المواطنين.

وعلى جانب آخر، وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الدكتورة سحر لطفي رئيسة مركز ومدينة ههيا بالبدء فورًا في تنفيذ أعمال تطوير وتجميل منطقة كوبري البحر بالمدينة، تماشًا مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والميادين لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لمدنها.

وشدد «غراب» على ضرورة الاستمرار في تكثيف أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة أولًا بأول لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، وكذلك رفع الإشغالات وإزالة الباعة الجائلين ورفع الإعلانات واللوحات غير المرخصة من على واجهات المباني وأعمدة الإنارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والتصدي لظاهرة التوك توك وإعادة الانضباط للشارع.

كما أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتواجد في الشوارع والالتحام بالمواطنين والاستماع لشكواهم والعمل علي حلها، وكذلك متابعة النوبتجيات الصباحية والمسائية لأعمال النظافة ورفع الإشغالات وإلزام أصحاب المحال التجارية بعدم التعدي على الرصيف لفتح الطريق أمام حركة السيارات وتوفير عبور آمن للمواطنين، وكذلك متابعة نسب تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بكل مركز ومدينة وحي.