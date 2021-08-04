محافظ الشرقية يتابع العمل بالوحدة المحلية بهربيط

فاجأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، العاملين بالوحدة المحلية بهربيط التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو كبير، بزيارة صباحية لمتابعة انتظام العمل والإطمئنان على حسن معاملة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

تفقد المحافظ أقسام الوحدة واطلع على سجل الحضور والإنصراف، مشدداً على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين، والتأكيد علي ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية بالمراكز والمدن والأحياء لإحكام الرقابة والسيطرة على العاملين بالجهاز الإداري، والتأكد من تواجدهم بمقر عملهم وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وإتخاذ اللازم قانوناً حيال المقصرين.

كما حرص محافظ الشرقية على متابعة موقف المتحصلات والإيرادات بالوحدة، مؤكداً ضرورة تفعيل دور موظفي قسم الإشغالات لتحصيل الإيرادات وتعظيم موارد الدولة، والتقى المحافظ بعدد من المواطنين واستفسر منهم عن مستوى الخدمة، ووجه العاملين بالوحدة إلى حسن استقبال المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم، وسرعة إنهاء مصالحهم طبقاً للقانون.

وشهدت جولة محافظ الشرقية بقرية هربيط تفقد عدد من شوارع القرية لمتابعة مستوى النظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة أولا بأول لخلق جو صحي وبيئي للمواطنين ومتابعة أعمال تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، مشدداً على المتابعة المستمرة للشركة المنفذة وإلزامها بالجدول الزمني المحدد للإنتهاء من الأعمال لتحقيق الإستفادة من المشروع في خدمة أهالي القرية، وكذلك تسوية الطريق وتمهيده عقب الإنتهاء كافة الأعمال بالشوارع.

وتوجه محافظ الشرقية لمتابعة انتظام العمل بوحدة صحة الأسرة بهربيط للوقوف علي مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضي وللمترددين على الوحدات، حرصاً منه على تحقيق الإنضباط داخل المنشآت الصحية.

واطلع المحافظ على سجل الحضور والإنصراف، مشدداً علي إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين بمواعيد العمل الرسمية، كما اطلع علي دفتر تسجيل الحالات المترددة على الوحدة للتعرف علي عدد المترددين لتلقي العلاج اللازم وكذلك متابعة أعمال تطيعم الأطفال باللقاحات المختلفة مشدداً على ضرورة الحفظ الجيد للأدوية والطعوم واللقاحات المختلفة بالوحدة.

وأكد محافظ الشرقية علي العاملين بوحدة طب الأسرة بحسن معاملة المرضى والمترددين لتلقي العلاج وتقديم خدمة صحية وعلاجية مميزة لهم موجهاً وكيل وزارة الصحة بتكثيف لجان المرور والمتابعة علي المنشآت الصحية وخاصة بالقرى والعزب لضبط منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء.