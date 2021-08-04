صحة الشرقية تعلن الطواريء وتناشد المواطنين عدم التعرض لأشعة الشمس

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، وبالمراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، تزامناً مع الموجة الحارة .

ووجه وكيل الوزارة، في تصريح صحفي، اليوم، إلى زيادة القوي البشرية من الأطباء الاستشارين والإخصائيين بالأقسام وهيئة التمريض، وتوفير المخزون الكافي من الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بالإجهاد الحراري، بأقسام الإستقبال والطوارئ، وغرف علاج الصدمات الحرارية، مع التأكد من وضع أسطوانات الأكسجين في أماكن جيدة التهوية، وبعيدة تماماً عن أشعة الشمس المباشرة، وتكليف مديري الإدارات الصحية ومديري المستشفيات بالمرور على المخازن الخاصة بمنافذ تقديم الخدمة الطبية، مع فرق السلامة والصحة المهنية، واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث أي أزمة خلال تلك الفترة.

كما شدد وكيل الوزارة علي الإدارة العامة للطب العلاجي، والإدارة العامة للطب الوقائي، بالعمل على مدار الساعة، وانعقاد غرفة الطوارئ بالمديرية لإستقبال أي بلاغات والتعامل الفوري معها، حفاظاً على صحة المواطنين.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تشهد فيه البلاد موجة شديدة الحرارة على كافة الأنحاء، وسط توقعات من هيئة الأرصاد الجوية باستمرار هذه الموجة حتى الأسبوع المقبل، حيث تصل درجات الحرارة المحسوسة بالقاهرة إلى 44 درجة، وجنوب البلاد 46 درجة.

وناشد الدكتور هشام مسعود المواطنين وخاصة المزارعين بتوخي الحذر، وعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة خاصة في وقت الذروة من الساعة 12 ظهراً وحتى الثالثة مساء مع ارتداء غطاء الرأس، وتجنب التواجد فى أماكن سيئة التهوية، مؤكداً أهمية شرب المياه والعصائر الباردة المرطبة، وارتداء ملابس قطنية، وعدم ترك مواد قابلة للاشتعال بالسيارات، والأماكن المعرضة لأشعة الشمس.