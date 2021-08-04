جريمة في عيادة عيون.. النيابة تُصرح بدفن جثمان فتاة مول كفر الدوار

صرحت نيابة كفر الدوار العامة، اليوم الأربعاء، بدفن جثمان فتاة مول كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

وقالت أسرة الضحية أن جثمان «نجلاء» سيغادر منزلها الكائن بقرية القرنشاوي التابعة لمركز كفر الدوار، وسيتم دفنها بمقابر الأسرة بقرية الدلاشي، عقب وصول جثمانها من مقر الطب الشرعي.

وتجري وحدة المباحث بقسم شرطة كفر الدوار، تحقيقات موسعة لكشف لغز جريمة قتل فتاة عشرينية في كفر الدوار، داخل عيادة طبيبعيون بمول شهير في كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

الضحية تعرضت للخنق

وقالت مصادر طبية، إن التقرير الأولي الصادر من مستشفى كفر الدوار المركزي، أوضح تعرض الضحية لخنق وكدمة بالرأس، في الوقت الذي أنهى الطب الشرعي بدمنهور، الكشف اللازم على الجثة لمعرفة أسباب الوفاة.

بينما أوضحت مصادر أمنية، أن التحقيقات مازالت جارية للكشف عن قاتل فتاة مول كفر الدوار، مؤكدة أن التحريات الأولية أفادت بتورط أشخاص بعينهم، وهو ما ستكشفه التحقيقات خلال الساعات المقبلة.

وفرض ضباط الشرطة كردونًا أمنيًا حول موقع الحادث «عيادة طبيب العيون»، وتجري النيابة العامة تحقيقات حول الواقعة، ونفذ أعضاء النيابة العامة معاينة لموقع الجريمة.

وتعود أحداث الواقعة، حينما تداول رواد صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، خبر وفاة فتاة داخل عيادة طبيب عيون بمول شهير بكفر الدوار، وتساءل رواد السوشيال ميديا عن أي تفاصيل تخص الواقعة، وانتقلت الجهات الأمنية سريعًا إلى موقع الحادث، وفرض ضباط الشرطة برئاسة المقدم أحمد المسيري، كردون أمني حول موقع الحادث، في الوقت الذي باشر فيه ضباط البحث الجنائي عملهم، للوصول إلى أي دليل يقودهم لتحديد هوية قاتل فتاة مول كفر الدوار.