عاجل.. درع تكريم للمشير طنطاوي في احتفالية تدشين أحدث كراكة بالمنطقة

تقدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بدرع الكراكة حسين طنطاوي، إلى المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، وتسلمه نيابة عنه شقيقه الربان أحمد طنطاوي سليمان.

يأتي ذلك على هامش احتفالية تكريم اسم المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، بانضمام الكراكة حسين طنطاوي للخدمة في أسطول «هيئة القناة»، وهي أحدث كراكة في أفريقيا والشرق الأوسط.