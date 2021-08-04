بدء حفل تدشين الكراكة «حسين طنطاوي» بقناة السويس

بدأ حفل تدشين الكراكة «حسين طنطاوي»، أحد أكبر واضخم الكراكات في منطقة الشرق الأوسط، منذ قليل، تمهيدا لضمها لأسطول هيئة قناة السويس، ووصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلي «المارينا الجديدة»، شرق قناة السويس يرافقه الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس وعدد من قيادات الهيئة.

في بداية الحفل تم عرض فيلم تسجيلي حول قناة السويس وكيفية تسيير حركة الملاحة في القناة في أسرع وقت وبأكبر قدر من الأمان باستخدام أحدث وأفضل الأجهزة الحديثة، ولخص الفيلم كيفية انتقال مرشدي هيئة قناة السويس من مبنى المرشدين إلى السفينة داخل المجري الملاحي لبدء عملية الإرشاد عبر مدخلي القناة الشمالي والجنوبي.

وبحسب الفيلم التسجيلي زودت الهيئة أسطولها بمراكب مكافحة التلوث وتجهيز 3 مراكز رئيسية بطول القناة و6 مراكز فرعية إضافة إلي الانتهاء من بناء 34 سفينة صيد وتسليمها قبل شهرين.

وتعتبر الكراكة «حسين طنطاوي»، أحد أكبر المعدات التي انضمت لأسطول هيئة قناة السويس والمخطط لها أن تعمل بمدخل القناة الجنوبي للعمل في مشروع التوسعة وإكمال الإزدواج الذي بدأته هيئة قناة السويس خلال الأشهر الماضية.

ويبلغ الطول الكلي للكراكة 147.4 متر بعرض 23 متر وارتفاع 7.7 متر وغاطس 5.5 يقدرة كلية تبلغ 29190 كيلو وات وقدرة حفار 4800 كيلو بمعدل الإنتاجية 3100م في الساعة، وتعتبر الكراكة من أهم المعدات التي ستشارك في أسطول الهيئة بسبب قدرتها الإنتاجية العالية حيث تعمل الكراكة في أقل عمق تكريك 8 متر واقصى عمق 35 متر محققة أكبر عمق قد تصل إليه السفن خلال الـ 10 سنوات المقبلة.