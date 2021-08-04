أول صور من داخل الكراكة «حسين طنطاوي».. أضخم معدة في أسطول القناة

شارك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في تدشين الكراكة «حسين طنطاوي»، بشرق قناة السويس، منذ قليل، معلنا انضمامها إلى أسطول هيئة قناة السويس.

وتقيم هيئة قناة السويس احتفالا اليوم الأربعاء للاحتفال بانضمام الكراكة «حسين طنطاوي» إلي أسطول كراكات هيئة قناة السويس بحضور عدد من الوزراء ورئيس وقيادات الهيئة.

ومن المقرر أن يرفع علم مصر علي الكراكة، القبطان «أحمد طنطاوي»، شقيق المشير «حسين طنطاوي»، وزير الدفاع الأسبق، تعبيرا عن اعتزاز مصر وهيئة قناة السويس بما قدمه المشير لمصر طوال فترة خدمته في القوات المسلحة.

وحصلت «الوطن»، على أول صور من داخل «الكراكة»، التي تعتبر من أضخم الكراكات الشرق الأوسط وتتميز بقدرات فائقة أهمها العمل في كل الظروف وجميع أنواع التربة.

وتعتبر الكراكة «حسين طنطاوي»، أحد أكبر المعدات التي انضمت لأسطول هيئة قناة السويس والمخطط لها أن تعمل في منطقة مدخل القناة الجنوبي للعمل في مشروع التوسعة وإكمال الازدواج الذي بدأته هيئة قناة السويس خلال الأشهر الماضية.

ويبلغ الطول الكلي للكراكة 147.4 متر بعرض 23 متر وارتفاع 7.7 متر وغاطس 5.5 يقدرة كلية تبلغ 29190 كيلو وات وقدرة حفار 4800 كيلو بمعدل الإنتاجية 3100م في الساعة .

وتعتبر الكراكة من أهم المعدات التي ستشارك بسبب قدرتها الإنتاجية العالية وتعمل الكراكة في أقل عمق تكريك 8 أمتار واقصى عمق 35 متر محققة أكبر عمق قد تصل إليه السفن خلال الـ 10 سنوات المقبلة.

وقالت مصادر مسؤولة في هيئة قناة السويس إن الكراكة ستخضع إلي عدة تجارب وأن الهيئة ستجري اختبارات عمل للكراكة في أصعب أماكن العمل بالمدخل الجنوبي للقناة والمعروف بطبيعته الصخرية للوقوف على قدرات الكراكة خاصة في العمل المستمر، لافتة إلى الهدف من عملية الاختبار هو تلافي أي ملاحظات خاصة في وجود فريق من مهندسي وفنية الشركة الهولندية المصممة والمنفذة للكراكة.