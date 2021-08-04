في نصف ساعة.. إجراءات استخراج كارت شحن عداد مياه بدل فاقد

يتعرض عدد كبير من المشتركين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات لحالات فقد أو تلف كارت شحن العداد مسبق الدفع، بعد توسع وزارة الإسكان والشركة القابضة في عمليات التركيب أو تنفيذ خطط وإحلال للعدادات التقليديه القديمة واستبدالها بعدادات مسبقة الدفع.

وكشفت الشركة القابضه لمياه الشرب والصرف الصحي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» الإجراءات والمستندات المطلوبة في كل فروع الشركات التابعة بالمحافظات لاستخراج كارت شحن عداد مياه بدل فاقد أو تالف لكارت شحن المياه مسبوق الدفع، وهذا ما تستعرضه «الوطن» خلال السطور التالية من منطلق الخدمات اليومية التي تقدمها للقراء، كالتالي:

المستندات المطلوبة لاستخراج كارت شحن عداد مياه

- بطاقة الرقم القومي الخاصة بالعميل.

- بيانات الحساب أو كود المشترك.

- إقرار كتابي من المنتفع بفقدانه للكارت.

- إرفاق رقم الهاتف الأرضي أو المحمول الخاص بالمنتفع.

الإجراءات المطلوبة لاستخراج كارت شحن عداد مياه بدل فاقد

- يتقدم العميل للشركة بطلب استخراج كارت الشحن بدل الفاقد أو التالف.

- يسدد العميل الرسوم المقررة والتي تصل إلى 100جنيه تكلفة إصدار كارت شحن للعداد.

- يستخرج كارت شحن العداد بدل الفاقد أو التالف خلال 30 دقيقة من تقديم الطلب.

أنواع عدادات المياه

- تنقسم العدادات إلى 3 أنواع (ميكانيكية- ذكية- إلكترونية مسبقة الدفع) والتي يجرى استخدامها فى قياس كميات الاستهلاك.

- وسيجرى خلال 4 سنوات تركيب 3 ملايين عداد مسبوق الدفع بمعدل 750 ألف عداد سنويا، مما سيكون له أثر مباشر على زيادة نسب التحصيل وزيادة القدرة المالية والتمويلية لمقدمي الخدمة وتحقيق التحصيل الكامل لمستحقات الدولة.

- يعطي العداد مسبق الدفع إنذارًا عندما لا يوجد في رصيد الكارت سوى 3 أو 4 أمتار من المياه، وذلك لتنبيه المستخدم لشحن العداد.