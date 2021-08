من فينيسيا إلى نيويورك.. بيدرو ألمودوفار حاضر بـ«Parallel Mothers»

بعد أيام من اختيار فيلم «Parallel Mothers» للمخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار لافتتاح فعاليات الدورة الـ78 من فعاليات مهرجان فينسيا السينمائي، وقع الاختيار عليه مرة أخرى ليعرض في ختام مهرجان نيويورك الـ59، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

يعود مهرجان نيويورك السينمائي إلى العروض العامة بعد أن أصبح رقميًا بالكامل في عام 2020؛ بسبب مخاوف جائحة كورونا، وحتى الآن لم تكشف إدارة المهرجان النقاب عن مجموعتها الكاملة بعد، لكنها أشارت بشكل مبدئي عن عدد من الأفلام الهامة المشاركة في الدورة المقبلة من المهرجان.

يفتتح فيلم «The Tragedy of MacBeth» لجويل كوين فعاليات المهرجان، بينما وقع الاختيار على فيلم «The Power of the Dog» لجين كامبيون ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان.

وقال المخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار: «إنه لشرف وامتياز دائمًا أن أشعر أنني جزء من أهم أفلام الموسم، بعد أكثر من 30 عامًا ، أصبح مهرجان نيويورك بيتي الثاني، إنه أفضل سبب لزيارة نيويورك ومشاهدة أفضل أفلام العام».

من جانبه، قال يوجين هيرنانديز، مدير مهرجان نيويورك السينمائي: «تمتد علاقة المخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار بمهرجان نيويورك السينمائي لأكثر من 3 عقود وعشرات الأفلام»، متابعا: «عاد هذا العام مع (Parallel Mothers)، يسعدنا عودة بيدرو إلى مهرجان نيويورك لكرة القدم لاختتام هذه الدورة التاسعة والخمسين».

وتدور أحداث فيلم «Madres Paralelas»، حول سيدتان «جانيس» و«آنا»، تتصادفان في غرفة مستشفى حيث ستلدان، خاصة مع تشابه ظروفهما فكلتاهما عزباء وحملت بالصدفة.

«جانيس» في منتصف العمر سعيدة وغير نادمة على حملها، بينما «آنا» مراهقة، خائفة ومصدومة.

الفيلم من بطولة بينيلوبي كروز، بالإضافة إلى ميلينا سميت، وإسرائيل إليجالدي، آيتانا سانشيز خيخون، وجوليتا سيرانو، وروسي دي بالما.

ولا يعتبر الفيلم هو العمل السينمائي الأول الذي يجمع ألمودوفار وبينيلوبي كروز؛ إذ سبق وتعاونتا في «All About My Mother» و«Volver».