«Madres Paralelas» لـ بيدو ألمودفار يفتتح فعاليات «فينيسيا» السينمائي

اختارت إدارة مهرجان فينيسيا السينمائي فيلم «Madres Paralelas» للمخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار، لافتتاح فعاليات الدورة الـ78 من المهرجان المقامة في الفترة من 1 إلى 11 سبتمبر المقبل، بجانب مشاركته في المسابقة الرسمية.

علق بيدرو ألمودوفار، قائلًا: «لقد ولدت كمخرج سينمائي عام 1983 في البندقية، بعد 38 عامًا، دُعيت لافتتاح المهرجان، لا أستطيع أن التعبيرعن الفرح والشرف الذي أشعر به، وكم يعني هذا بالنسبة لي، أنا ممتن جدًا للمهرجان على هذا التقدير وأتمنى أن أكون على مستوى ذلك»، وذلك وفقًا لما نشره موقع «ديدلاين».

ومن جانبه، قال ألبرتو باربيرا المدير الفني لمهرجان فينيسيا: «أنا ممتن لبيدرو ألمودوفار لمنحنا امتياز افتتاح مهرجان الفيلم بفيلمه الجديد، وهو صورة مكثفة وحساسة لامرأتين وهما تتصارعان مع الحمل بعواقب لا يمكن التنبؤ بها، وتضامن النساء، والجنس الذي يتم اختباره بحرية كاملة وبدون رياء، كل ذلك على خلفية التفكير في الحاجة التي لا مفر منها للحقيقة التي يجب متابعتها بلا هوادة».

وتايع باربيرا: «هذه عودة مرحب بها للغاية لألمودوفار إلى فينيسا السينمائي في المسابقة، بعد حصوله على جائزة الأسد الذهبي لإنجاز العمر عام 2019، بعد سنوات عديدة من نجاح فيلم Women on the Verge of a Nervous Breakdown الذي يمثل انتصاره النهائي على الساحة الدولية».

وتدور أحداث فيلم «Madres Paralelas»، حول سيدتان «جانيس» و«آنا»، تتصادفان في غرفة مستشفى حيث ستلدان، خاصة مع تشابه ظروفهما فكلتاهما عزباء وحملت بالصدفة، «جانيس» في منتصف العمر سعيدة وغير نادمة على حملها، بينما «آنا» مراهقة ، خائفة ومصدومة.

تحاول «جانيس» تشجيعها أثناء تحركها على طول ممرات المستشفى، الكلمات القليلة التي يتبادلونها في هذه الساعات ستخلق رابطًا وثيقًا للغاية بين الاثنين، والتي ستتعهد الفرصة بالتطوير والتعقيد بطريقة حاسمة بحيث ستغير حياة كليهما.

الفيلم من بطولة بينيلوبي كروز، بالإضافة إلى ميلينا سميت، وإسرائيل إليجالدي، آيتانا سانشيز خيخون، وجوليتا سيرانو، وروسي دي بالما.