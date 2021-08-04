لغز جثة الأقصر المتفحمة.. الشقيقان قتلاه بشاكوش وأحرقا جسده

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، في حل لغز العثور على جثة متفحمة، بمنطقة «نجع الشيخ فُضيل»، التابعة لمركز إسنا جنوب غرب محافظة الأقصر، حيث تبيّن استدراج شقيقين للمجني عليه والتخلص منه عن طريق ضربه باستخدام آلة حديدية «الشاكوش»، على رأسه حتى فارق الحياة، ومن ثم سكب البنزين عليه وإشعال النيران في جسده، بسبب خلافات أسرية بينهم.

بداية الواقعة، كانت بعثور أهالي إسنا جنوب محافظة الأقصر، أمس الثلاثاء، على جثة لشخص مجهول، وبها آثار حروق كبيرة، بمنطقة «نجع الشيخ فُضيل»، التابعة لمنطقة بندر إسنا جنوبي الأقصر، وعلى الفور أبلغ أهالي المنطقة رجال المباحث بمركز شرطة إسنا بالواقعة.

العثور على الجثة متفحمة

وتبين من المعاينة المبدئية أن الجثة بها آثار حروق شديدة، كما أنها لأحد الأشخاص من منطقة «نجع أبو سعيد» التابعة لبندر إسنا بمركز إسنا جنوبي الأقصر، وجرى تحرير محضر رسمي بالواقعة، وفي انتظار ورود تقرير الطبيب الشرعي لبيان ملابسات الجثة وحالتها، وكذلك ضبط المتهم مرتكب الواقعة لمعرفة ملابساتها.

وتلقى اللواء خالد الحميد، مدير أمن الأقصر مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من العميد محمد الطيب رئيس فرع البحث الجنائي بإسنا وأرمنت، بالعثور على جثة متفحمة لشخص مجهولة بمنطقة نجع الشيخ فُضيل التابعة لدائرة مركز شرطة إسنا جنوب غربي محافظة الأقصر، وفي انتظار تقرير الطبيب الشرعي لبيان ملابسات الواقعة وحالة الجثة وإمكانية التعرف عليها.

ونجح رجال المباحث بمركز إسنا جنوب غربي الأقصر، في التوصل لمرتكبي الواقعة، وإلقاء القبض عليهما، وهما كلٌ من«ح.م.ع»، 40عامًا، و«ط.م.ع»، 30عامًا، كما تبيّن أن الجثة للمدعو «ي.ا.ا»، ويبلغ 41 عامًا، من أهالي منطقة «نجع أبو سعيد» التابعة لبندر إسنا بدائرة المركز.

خلافات أسرية وراء العثور على جثة محروقة بمركز إسنا

وعقب القبض عليهما، أقر المتهمان بارتكاب الواقعة، حيث استدرج المتهم إلى منطقة جبلية بقرية توماس التابعة لدائرة المراكز، وقاما بضربه على رأسه باستخدام آلة حديدية «الشاكوش»، ثم سكبا البنزين على جسده وأشعلا النيران فيه بالكامل حتى احترق الجسد، وخلال التحقيقات أمام النيابة العامة، وذلك بسبب نتيجة خلافات أسرية بينهما.