وزير الزراعة يتابع منظومة الأسمدة: لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه

أصدر السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توجيهاته اليوم إلى قيادات الوزارة بمتابعة منظومة توزيع الأسمدة لضمان وصولها إلى المزارعين في المواعيد المناسبة، وعدم التلاعب بها والقضاء على السوق السوداء، كما وجه بمتابعة ملف الزراعة التعاقدية في الفول الصويا وعباد الشمس، خاصة في ظل الأسعار المجزية التي تمنحها الدولة للمزراعين 8500 لطن الصويا و8000 لعباد الشمس القصير.

ووجه أيضا بمتابعة منظومة الكارت الذكي ونسبة توزيعه في المحافظات الأمر الذي يساعد في انتظام توزيع الأسمدة وأيضا ضمان وصول الدعم لمستحقيه، كما شدد أيضا على منع التعدي على الأراضي الزراعية والتعامل معها بمنتهى الحزم، وطالب بسرعة التفاعل والاستجابة لشكاوى المواطنين وزير الزراعة، وأكد على أن هذه الموضوعات الهامة متعلقة بالخدمات التي تقدمها الوزارة للفلاحين وسوف تكون أساس تقييم القيادات بالإضافة إلى بعض الموضوعات الهامة الأخرى سواء في مجال تحديث منظومة الري أو تطوير مراكز تجميع الألبان وكذلك رفع كفاءة الأصول.

في سياق منفصل تعمل وزارة الزراعة على استكمال تحصين الثروة الحيوانية والحفاظ عليها من الأوبئة، حيث أعلنت الوزارة يوم الخميس الماضي أن إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، هو تحصين مليون و755 ألف و82 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية، وتحصين مليون 651 ألف و30 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع، بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.