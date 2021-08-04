تفاصيل القبض على «حرامي معاشات الأرامل» بأسيوط.. «مكانش واقف على بعضه»

أكد عماد يوسف سعد الله، أمين شرطة تأمين مكتب بريد «أبوتيج» الرئيسي، بميدان المحطة، الذي ألقى القبض على شخص أثناء سرقة معاشات الأرامل والمستحقين لمعاشات «تكافل وكرامة»، عن طريق سحب الأموال من الـ«فيزا» الخاصة بهم، مستغلا عدم دراية أصحاب المعاشات باستخدام ماكينات الصراف الآلي، حيث يستبدل الـ«فيزا» بأخرى، ويسحب الأموال منها ويستولي عليها، لافتا إلى أن علامات الارتباك التي كانت تظهر على ملامح المتهم هي التي أدخلت الشك بداخله تجاهه.

وأوضح أمين الشرطة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه أثناء خدمته ببريد وجوازات «أبوتيج»، لمح المتهم ويظهر مرتبكًا ويلتفت يمينا ويسارا وحركاته غير مستقرة و«مكانش واقف على بعضه»، فارتاب في أمره وظل يراقبه في صمت وعن بعد من أعلى برج المراقبة الخاص بالبريد.

وأضاف «سعدالله» أنه اكتشف ان المتهم يسرق المواطنين وينصب عليهم بتلك الطريقه، فهرول مسرعا للقبض عليه وبتفتيشه وجد معه مبلغًا من المال و6 «فيزا كارت».

وتلقى اللواء عمر السويفى مدير أمن أسيوط إخطارا، اليوم، من مأمور قسم شرطة أبوتيج يفيد بتمكن «عماد يوسف سعد الله»، أمين شرطة تأمين مكتب بريد «أبوتيج» الرئيسي، من إلقاء القبض على شخص يقوم باستغلال المواطنين الذين لا يعرفون كيفية استخدام ماكينة الصراف الآلي ويستحوذ على أموالهم.

وأضاف الإخطار أن المتهم يقف بجوار ماكينة الصراف الآلي، وحينما يطلب كبار السن مساعدته يأخذ الفيزا ثم يستخرج فيزا أخرى من جيبه، ويضعها بماكينة الصرف مدعيا عدم وجود رصيد في الحساب، وعقب انصراف صاحب الفيزا يستخدم الفيزا ويسحب الرصيد، لافتا إلى أنه كرر تلك الواقعة مع 6 مواطنين بينهم نساء أرامل، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة بعد ضبط المتهم.