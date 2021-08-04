محافظ أسيوط يتفقد الوحدة الصحية بأم القصور وأعمال مجمع خدمات بني شقير

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال تنفيذ مبنى مستشفى منفلوط النموذجي الجديد، اليوم، للوقوف على معدلات التنفيذ، كما تفقد سير العمل بالوحدة الصحية بأم القصور للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين وتواجد الأطقم الطبية بالوحدة وتوافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتنمية الصعيد وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية بمركز منفلوط رافقه خلالها حسام مهران رئيس مركز ومدينة منفلوط واللواء عبدالرحمن شلش وكيل وزارة الشباب والرياضة والنائب حسام حلمي ماضي عضو مجلس النواب ومصطفى الكحيلي عضو مجلس الشيوخ والمهندس محمد عادل دياب مدير مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بجهاز تعمير الوادي الجديد وبعض مهندسي الشركة المنفذة للمشروع.

بدأ محافظ أسيوط جولته بتفقد الأعمال الجاري تنفيذها بمبنى مستشفى منفلوط النموذجي الجديد وبدء خطوات استكمال الأعمال والتي يجرى إنشائها بنسبة تنفيذ بلغت 65% ضمن خطة الدولة لتطوير المستشفيات المركزية وتحويلها لمستشفيات نموذجية لخدمة المواطنين بالقرى والمراكز وتحسين الخدمات الطبية المقدمة لهم وتابع استكمال أعمال التشطيبات وتركيب شبكات الاكسجين والكهرباء بالمبنى

واستمع إلى شرح من المهندس المسئول عن معدلات التنفيذ وبدء خطة استكمال الأعمال به بعد توفر الاعتمادات المالية من وزارة الصحة مشيرًا إلى الجهود التي تبذلها الدولة لاستكمال تنفيذ وتطوير المستشفيات المركزية لتصبح مستشفيات نموذجية متكاملة الخدمات والامكانات وتزويدها بالأطباء والكفاءات في مختلف التخصصات لتحسين الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمواطنين وخدمة قرى المركز والمراكز المجاورة معلنًا قرب استكمال الأعمال بالمستشفى الجديد طبقًا لخطة الدولة.

وفى سياق متصل تابع المحافظ سير العمل بالوحدة الصحية بأم القصور وتفقد أقسام الوحدة وسير العمل بها وتواجد الأطباء وهيئة التمريض بها مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية بالوحدة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تفقد محافظ أسيوط أعمال تنفيذ مجمع الخدمات بقرية بني شقير التابعة لمركز منفلوط ضمن مشروعات مجمعات الخدمات الجارى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة المستهدفة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، رافقه خلال الجولة التفقدية المهندس محمد عادل دياب مدير مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بجهاز تعمير الوادي الجديد وحسام مهران رئيس مركز ومدينة منفلوط واللواء عبدالرحمن شلش وكيل وزارة الشباب والرياضة والنائب حسام حلمي ماضي عضو مجلس النواب والنائب مصطفى الكحيلي عضو مجلس الشيوخ وبعض مهندسى الشركة المنفذة للمشروع.

بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال إنشاء مجمع خدمات قرية بني شقير التابعة لمركز منفلوط والذى يبلغ تكلفته الاجمالية 9 مليون و200 ألف جنيه وتابع أعمال إنشاء أعمدة الدور الأرضي بالمبنى الذي ستكون من 3 طوابق " أرضي و2 علوي" واستمع إلى شرح من الشركة المنفذة للمشروع عن معدلات ومراحل التنفيذ لافتًا إلى التنسيق الكامل مع كافة الجهات لتحقيق التكامل وتنفيذ معدلات إنجاز ملموسة لتنفيذ هذا التكليف الذي يساهم في خدمة المواطنين في القرى مشددًا على مراعاة المواصفات والاشتراطات الفنية فى التنفيذ.