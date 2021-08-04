بعد تضامن المصريين.. الطفل رشيد يحصل على حقنة ضمور العضلات في دبي

أعلنت صفحة «SaveRasheed» على «فيس بوك»، حصول الطفل رشيد، على الحقنة اللازمة لعلاج مرض ضمور العضلات الذي كان يعاني منه، حيث سافرت أسرته إلى دبي، وحصل عليها هناك.

الطفل رشيد مصاب بضمور العضلات، ونشرت والدته السيدة «هدى بدر»، قصته على وسائل التواصل الاجتماعي، ووجدت تفاعلًا كبيرًا من رواد السوشيال ميديا، الذين تعاطفوا مع حالة الطفل، وأعلنت أسرته فتح حساب بنكي بالتنسيق مع وزارة التضامن، يقبل التبرعات لعلاج حالة «رشيد».

وقالت والدة الطفل، إنها عندما نشرت «بوست» على مواقع التواصل الاجتماعي، وجدت تعاطفا كبيرا من الناس، موضحة: «الناس حسسوني بمعجزة، الحمد لله إحنا في معجزة».

وتابعت والدة الطفل رشيد، بأن هناك تفاعلا كبيرًا من الناس معهم، لافتة إلى أن المبلغ المطلوب أكبر من أن يتحمله شخص بمفرده، ولكن الناس ساندوها وأكدوا أنهم سوف يساندونها، وحتى عندما ذهبت لتفتح حسابا بنكيا، قال لها الموظف: «إنتي والدة رشيد؟ إحنا كلنا معاكي متقلقيش».

وأشارت إلى أنهم عندما كانوا يذهبون إلى الأطباء ويعرفون أن ثمن الحقنة مرتفع جدا، فإنهم كانوا يشعرون أن هذا الأمر مستحيلا، وهي كأم تتمنى أن ترى ابنها يمشي على الأرض، ويستطيع بلع الطعام.

وكشفت عن أن هذه الحقنة متوفرة في الولايات المتحدة، والإمارات العربية المتحدة، وبعد توافر المبلغ سافروا إلى دبي، ليحصل الطفل على الحقنة.

من جانبه، قال ياسر طه، والد الطفل رشيد المصاب بضمور العضلات الشوكي، إن معاناة الطفل، بدأت منذ أن كان عمره 8 أشهر، حيث لم يكن نموه مثل باقي الأطفال، والطبيب قال لهم إن الطفل قد يكون لديه طفرة جينية، ويحتاج إلى حقنة من إنتاج شركة سويسرية، قيمتها حوالي 2.1 مليون دولار.