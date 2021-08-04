عاجل.. موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 ورابط الحصول عليها

كشف الدكتور سلامة جمعة داوود رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، عن أن مراكز تصحيح مواد امتحانات الثانوية الأزهرية 2021، قاربت على الانتهاء من أعمالها، وأن موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2021، سيكون خلال أيام، مؤكداً أن النتيجة مبشرة ومطمئنة.

موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

وعن موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2021، قال رئيس قطاع المعاهد، لـ«الوطن»، إنه سيتضح في نهاية الأسبوع المقبل، موضحاً أن «الانتهاء من التصحيح سيكون قريباً جداً، وهناك 16 مركز تصحيح على مستوى الجمهورية تعمل باستمرار في الجو الحار، وستتضح الرؤية بخصوص نتيجة الثانوية الأزهرية 2021، نهاية الأسبوع المقبل».

وتابع الدكتور سلامة داوود، أنه جرى تلافي شكوى الطلاب من مادة الديناميكا، حيث جرى اتخاذ إجراءات تصب في مصلحة الطالب، لافتاً إلى أن نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمواد امتحانات الثانوية الأزهرية 2021، لا تعد مؤشراً حقيقاً على نتيجة الثانوية الأزهرية 2021، وأكد أنه لا يمكن تحديد نسبة النجاح الآن، لكنه أكد أن النتيجة «مبشرة ومطمئنة».

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

وبالإضافة إلى موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2021، فإنه من المقرر أن تعلن عبر رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2021، من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، من هنـــــا

وفي العام الماضي، حصل الطلاب على نتيجهم باتباع الخطوات التالية:

ـ كتابة الرقم القومي الخاص بالطالب.

ـ تسجيل رقم الجلوس للطالب نفسه.

ـ تظهر النتيجة.

بوابة الأزهر

وفي تصريح سابق لـ«الوطن» قال رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إنه من المقرر أن تظهر نتيجة الثانوية الأزهرية 2021، في غضون أسبوعين من انتهاء الامتحانات، أي في منتصف أغسطس الجاري.

امتحانات الثانوية الأزهرية

وبحسب ما أعلنه قطاع المعاهد، يبلغ عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، هذا العام، 113 ألفاً و473 طالبًا وطالبة، ينقسمون إلى 74 ألفًا و754 طالبًا وطالبة في القسم الأدبي، و38 ألفاً و719 طالبًا وطالبة في «العلمي»، وذلك في 609 لجان على مستوى محافظات الجمهورية.