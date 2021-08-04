أسامة ربيع: الكراكة «طنطاوي» نقلة نوعية في قدرات هيئة قناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنه ضمن الاستراتيجية الشاملة لهيئة قناة السويس 2023، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للعمل على تعظيم أصول الهيئة وتطوير وتحديث أسطول الكراكات والوحدات البحرية التابعة، وبدعم كامل من الحكومة، جاء احتفالنا اليوم، برفع علم مصرنا الأبية على أكبر كراكة في الشرق الأوسط وإفريقيا، الكراكة حسين طنطاوي.

الكراكة حسين طنطاوي إضافة غير مسبوقة لأسطول الهيئة

وأضاف «ربيع»، خلال كلمه له عرضتها شاشة «التليفزيون المصري»، أن الكراكة حسين طنطاوي، تُعد إضافة غير مسبوقة لأسطول هيئة قناة السويس، لما تحمله من مواصفات وإمكانيات عملاقة سوف تحدث نقلة نوعية في قدرات هيئة قناة السويس، من حيث تنفيذ أعمال ومشروعات التكريرك داخل وخارج مصر.

الكراكة مزودة بأحدث أنظمة التصوير ومسح القاع بتنقنية ثلاثية الأبعاد

وأردف رئيس هيئة قناة السويس، أن الكراكة حسين طنطاوي، تمتاز بمواصفات فنية متقدمة تضاهي الفئة الأولى عالميا، ومزودة بأحدث أنظمة التصوير ومسح القاع بتقنية ثلاثية الأبعاد، بالإضافة لنظم التحكم والسلامة والأمن، حيث تعد هي الأكثر تطورًا بأعلى معايير هيئات الإشراف والتصنيف الدولي.

الكراكة تمتلك القدرة على التكريك في مختلف أنواع التربة

وأوضح الفريق أسامة ربيع، أن الكراكة حسين طنطاوي، ذات قدرات فائقة على التكريك في مختلف أنواع التربة، بما في ذلك التربة الصخرية، وهو ما يتلائم مع أعمال متطلبات الصيانة الدورية في قناة السويس، ويوفر لخزينة الدولة نفقات باهظة بالعملة الصعبة كنا نسددها فيما سبق.