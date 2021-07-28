أسامة ربيع: حققنا أعلى إيرادات في تاريخ قناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن الدولة المصرية لن تستعين بأي معدات أجنبية في مشروع ازدواج وتوسعة وتعميق المجرى الملاحي، موضحًا: «نعمل على زيادة قدراتنا، والرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما يقول لنا امتلك لازم الهيئة يبقى عندها قدرة.. وبالفعل أصبحنا نمتلك القدرة ونستطيع إنهاء الأعمال في أقل من 24 شهرا».

وأضاف ربيع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر: «لدينا 6 كراكات ستعمل في المشروع، وعندما تسنح الفرصة فإننا سنقوم تأجيرها للعمل في الخارج، لكننا في مصر نعمل على صيانة المجرى الملاحي بشكل مستمر، وقد نستغل إحدى هذه الكراكات للعمل خارج مصر».

وتابع رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس شهدت طفرة كبيرة في العام المالي 2020-2021، حيث حققت أعلى إيراد سنوي في تاريخها رغم تداعيات أزمة كورونا بواقع 5.8 مليار دولار مقارنة بـ5.7 مليار دولار في العام السابق عليه، حيث نجحت إدارة القناة في تخفيف التأثيرات السلبية لجائحة كورونا من خلال الحوافز والتخفيضات.

وأكمل: «في العام المالي 2020-2021، مرت نحو 2519 سفينة جديدة في أول أشهر من 2021 واستطعنا تحقيق أرباح قدرها 620 مليون دولار، بعدما قدمنا تخفيضات تصل إلى 75%، لكنها تخفيضات محسوبة طبقا للمسافة حتى نمنع السفن من المرور من طريق رأس الرجاء الصالح».