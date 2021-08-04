«طبخ على الهواء».. أشهر الأكلات المصرية في ندوة تثقيفية بكندا

تحت عنوان «الطبخ الحي لأكلات مصرية: من قلب الفنادق في مصر»، نظّم المكتب الثقافي والتعليمي المصري بمونتريال بكندا، ندوة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، عن الأكلات المصرية والمطبخ المصري الذي يعتبر من أكثر المطابخ عراقة، لما يضم من عديد الأكلات الشهية التي تحمل الطابع الشعبي الخاص.

وشارك في هذه الندوة التي جاءت في إطار فعاليات «شهر التراث المصري في أونتاريو»، والترويج الثقافي والسياحي لمصر في كندا، نخبة من أعضاء الجالية المصرية والمجتمع الكندي من مختلف مقاطعات كندا.

وخلال الندوة، جرى إعداد مجموعة متنوعة من أشهر الأكلات المصرية مثل الكشري، الملوخية، والفتة باللحم، من خلال البث الحي من ثلاثة فنادق من فئة الخمس نجوم بمحافظات الأقصر، جنوب سيناء، والبحر الأحمر.

كما قام مديرو العموم والتسويق بهذه الفنادق بعرض تقديمي ترويجي عن المنتجات السياحية الموجودة بالمحافظات الثلاث التي تعتبر وجهات سياحية عالمية متميزة.

وفي سياق متصل، أكد مديرو العموم والتسويق بالفنادق الثلاثة حرصهم على الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المقررة من قبل الدولة المصرية للحفاظ على سلامة العاملين بالقطاع والمواطنين والسائحين لتكون بمثابة رسالة طمأنينة للسائح وتشجيعه لزيارة المقصد المصري.

أدار الندوة الدكتور أحمد فوزي الملحق الثقافي المصري ومدير مكتب البعثة التعليمية بمونتريال، والدكتور أحمد هيكل الملحق الثقافي المصري بمونتريال. وشهدت الندوة حواراً مفتوحاً شارك فيه أعضاء الجالية المصرية والمجتمع الكندي، تضمن العديد من الأسئلة حول المطبخ المصري والأكلات المصرية.