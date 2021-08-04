«أبطال».. فيلم وثائقي يرصد حكايات نجوم أولمبياد طوكيو 2020.. يطرح قريبا

يستعد المخرج الشاب محمد أحمد الشريف لتحضير عمل فني وثائقي، يتناول مجموعة حكايات لعدد من أبطال الرياضة الذين شاركوا في أولمبياد طوكيو 2020، وأيضا لآخرين لم يحالفهم الحظ في الوصول لنهائيات دورة الألعاب، ويحمل الفيلم الوثائقي اسما مبدئيا هو «أبطال».

«أبطال» فيلم وثائقي يرصد حياة رياضيين لم يتحقق حلمهم في أولمبياد طوكيو 2020

وقال المخرج محمد أحمد الشريف، في تصريحات صحفية، إن الفيلم الوثائقي «أبطال» يجري تجهيزه حاليًا والوقوف على كل التفاصيل المتعلقة به، وتحديد جدول زمني للعمل عليه قبل بداية التصوير المتوقع انطلاقه قريبًا.

وأشار إلى أنه يسعى لتقديم فيلمًا وثائقيًا يحمل شكلا إخراجيا وفنيا مختلفا، سيكون جديدًا على عالم الأفلام الوثائقية، فضلًا عن توثيق لقطات حقيقية للأبطال الذين لم يتأهلوا لنهائيات أولمبياد طوكيو 2020، ومشاعرهم، وحياتهم الرياضية وروتينهم اليومي بخلاف حياتهم الأسرية وممارستها بشكل طبيعي.

الفيلم الوثائقي سيجري تصويره قريبا

وفيما يخص أسماء الرياضين الذين وقع عليهم الاختيار للاستعانة بهم في الفيلم الوثائقي المرتقب، قال المخرج محمد أحمد شريف، إنه سيعلنها خلال أيام قليلة، بعد الاستقرار عليها بشكل نهائي، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن العمل الوثائقي من المفترض أن يركز على فكرة نجاح الشخصيات الرياضية في الوصول إلى الأولمبياد الذي يترقبه العالم أجمع فضلًا عن أسباب فشل البعض في عدم تحقيق هذا الحلم الذي ينتظره كل رياضي، على أن تكون المعالجة الفنية في إطار درامي لايت بشكل يصل للمشاهدين بطريقه سهلة وجذابة.