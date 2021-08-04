مسؤول بـ«القابضة للصوامع»: نستهلك 9 ملايين و600 ألف طن قمح سنويا

قال المهندس ياسر توفيق رئيس قطاع الاستلام والتخزين بالشركة القابضة للصوامع، إن صومعة أبو صوير في الإسماعيلية مقامة على مساحة 50 فدانا، وسعتها التخزينية 30 ألف طن، وتكلفت نحو 150 مليون جنيه، وجرى تنفيذها خلال عامين، في ظل إصرار الدولة على الحفاظ على مخزون استراتيجي من القمح لأطول فترة ممكنة.

وأضاف «توفيق» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، اليوم الأربعاء، أن هذه الصومعة الجديدة لم تكن موجودة من قبل في مصر، حيث جرى استخدام تكنولوجيا جديدة منذ عام 2014، وجرى إنشاء 35 صومعة بسعة تخزينية 3 ملايين ونصف المليون طن.

وأوضح رئيس قطاع الاستلام والتخزين بالشركة القابضة للصوامع، أن رئيس الوزراء، تفقد اليوم، الصومعة في الإسماعيلية، وأشاد بالتكنولوجيا العالية الموجودة لاستلام القمح وتخزينه والحفاظ عليه لأطول فترة ممكنة، لافتا إلى أن التكنولوجيا الحديثة تحافظ على المنتج من خلال المعدات المختلفة في ظل التحول الرقمي في الدولة.

وأكد «توفيق» أن رقمنة الصوامع تقلل الأخطاء البشرية، متابعا: «إحنا بنستهلك في مصر سنويا 9 ملايين و600 ألف طن قمح، والسعة التخزينية الحالية 3.5 مليون طن فقط، وأنا محتاج 5 ملايين طن تخزيني جديد، الرئيس أمر بإنشاء صوامع حقلية، وهنكون قريبين من الفلاح، عشان القمح ينتقل للصومعة مباشرة».