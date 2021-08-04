75 ألف جنيه زيادة.. أسعار ومواصفات سيارات فولكس فاجن تيجوان 2021

منذ بداية الربع الثالث للعام الجاري، ارتفعت أسعار عدة طرز للسيارات الملاكي داخل السوق المحلي المصري، بسبب ظاهرة «الأوفر برايس» التي ظهرت بشكل كبير على كثير من الطرز المطروحة موديل العام 2021 و2022 الجديدة.

ومن ضمن القائمة المطروحة ذات الزيادة السعرية، سيارة «فولكس فاجن تيجوان» موديل 2021، والتي ارتفعت أسعارها بزيادة تراوحت من 25 ألف إلى 70 ألف جنيه على مختلف الفئات الخاصة بالسيارة حسب ما أعلن عنه عدد من الموزعين، وترصد«الوطن» خلال السطور التالية قائمة الأسعار الجديدة للسيارة، والمواصفات الخاصة بها:

قائمة أسعار طراز فولكس فاجن تيجوان موديل 2021

تنتمي السيارة لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتتوافر بفئتين مختلفتين في التجهيزات:

-الفئة الأولى بسعر 605 ألف جنيه.

-الفئة الثانية بسعر 725 ألف جنيه.

قائمة مواصفات طراز فولكس فاجن تيجوان موديل 2021

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1.4 لتر، 1400 سي سي تربو، ينتج قو قدرها 150 حصان، وعزم دوران يصل غلى 250 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ100 كم/ ساعة في غضون 9.2 ثانية.

- تستهلك السيارة متوسط 6.7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم / ساعة.

- تأتي السيارة بأبعاد (4486 ملم طول، و1839 ملم عرضن و1664 ملم ارتفاع).

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 615 لتر.

- تتوافر السيارة مزودة بعدة تجهيزات ووسائل للأمان من بينها (الوسائد والستائر الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع الكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، ونظام مساعدة صعود المرتفعات HAC، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وحساسات مطر، وفرامل يد إلكترونية).