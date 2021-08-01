فولكس فاجن تطلق «تايجو SUV» الجديدة في السوق الأوروبى

أعلنت شركة فولكس، إطلاق الكروس أوفر الجديد «تايجو»، والتي تأتي بلمسة السيارات الكوبيه SUV وذلك في السوق الأوروبية لأول مرة، ومن المتوقع أن تبهر السيارة تايجو ذات الدفع الأمامى المستهلكين في السوق الأوروبى بفضل مواضع الجلوس المرتفعة، والاتصال الرائد للاستخدام اليومى.

وينحدر الجزء الخلفى من السيارة ذات الخمسة مقاعد للخلف بأسلوب الكوبيه، دون تقييد مساحة الرأس في المقعد الخلفي، وبإطلاق «تايجو» توسع فولكس فاجن محفظة طرازات سلسة سيارات الـSUV لدى الشركة.

وتضمن أحدث أنظمة المساعدة العديدة: الراحة المثلى ومستوى عالى من الأمان لجميع الركاب، وتركز تايجو الجديدة على التصميم مع مصابيح أمامية LED كاملة وأحدث جيل من أنظمة المعلومات والترفيه، كما أن شكل الجسم هو الأول من نوعه في مجموعة طرازات علامة فولكس فاجن، مع تصميم جسم كروس أوفر شبيه للسيارة الكوبيه.

وتأتي «تايجو»، أيضًا بمصابيح أمامية مصفوفة جديدة بتقنية IQ.LIGHT LED، كما يأتي تصميم تايجو المستوحى من سيارات الدفع الرباعي الكوبيه في فئات السيارات الأعلى، وهذا يجعل تايجو فريدة من نوعها في قطاعها.

ومن الداخل، تسجل تايجو، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف مصممة بإتقان وعناصر تحكم حديثة بشكل قياسي، بالإضافة إلى ميزات الوصول إلى خدمات البث والتحكم الصوتي الطبيعي في العديد من وظائف السيارة، وعن أنظمة مساعدة السائق فإن تايجو، كوبيه SUV الجديدة تشبه إلى حد بعيد موديلات فولكس فاجن في القطاعات الأعلى.

وتأتي كل سيارة من سيارات تايجو مزودة بأنظمة مساعدة مثل نظام مراقبة المناطق المحيطة بما في ذلك وظيفة فرامل الطوارئ في المدينة، ونظام تحذير مغادرة المسار كمعيار قياسي.

«مساعد السفر IQ.DRIVE»، متوفر كخيار إضافي، ما يتيح القيادة شبه الآلية حتى سرعة قصوى يحددها النظام تبلغ 210 كيلومتر / ساعة.