رئيس التخزين بشركة الصوامع: نستهدف إنشاء 60 صومعة حقلية بالمحافظات

قال المهندس ياسر توفيق رئيس قطاع الاستلام والتخزين بالشركة القابضة للصوامع، إن الدولة تستهدف إنشاء 60 صومعة حقلية على مستوى الجمهورية، بسعة تخزينية 300 ألف طن، وجرى إنشاء 6 صوامع حاليا في المنوفية والإسماعيلية والمنيا، وغيرها من المحافظات.

وأضاف « توفيق» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد»، اليوم الأربعاء، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن تسعير القمح هذا العام كان عادلا وترواح ما بين 715 إلى 725 جنيها، لافتا إلى أن الحكومة تشتري من الفلاح القمح بسعر أعلى من الاستيراد من أجل تشجيعه على الاستمرار في زراعة القمح، وجرى توريد 3 ملايين و460 ألف طن هذا العام، وهو رقم أعلى من الرقم المستهدف.

وأوضح رئيس قطاع الاستلام والتخزين بالشركة القابضة للصوامع، أن هناك عدة عوامل تؤثر على سعر القمح ومن بينها زيادة الطلب على القمح في بورصة القمح وهذا قد يكون بسبب فيروس كورونا المستجد أو نقص إنتاجه في بعض الدول وارتفاع سعر البترول الذي يؤثر على سعر نقل القمح.

وتابع رئيس قطاع الاستلام والتخزين بالشركة القابضة للصوامع: «إحنا بنستهلك في مصر سنويا 9 ملايين و600 ألف طن قمح، والسعة التخزينية الحالية 3.5 مليون طن فقط، وأنا محتاج 5 ملايين طن تخزيني جديد، الرئيس أمر بإنشاء صوامع حقلية، وهنكون قريبين من الفلاح، عشان القمح ينتقل للصومعة مباشرة».