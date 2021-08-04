محافظ البحر الأحمر يسلم عقود «مساكن بديلة العشوائيات» لمستحقيها بالروضة

قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، العيش في حياة كريمة، حق طبيعي للمواطن، وتوفير سكن آمن وكريم، أقل حق من حقوقه، مشددا على ضرورة وجود مكان سليم بيئيا، لينعكس على الأبناء في المستقبل، لافتا إلى اهتمام القيادة السياسية الدائم، بتوفير حياة كريمة للمواطنين، وهو ما تقوم به الحكومة على أكمل وجه.

كان اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، سلم اليوم الأربعاء عددا من عقود المساكن بديلة العشوائيات لمستحقيها بمنطقة الروضة بالغردقة، بحضور اللواء إيهاب رأفت رئيس مدينة الغردقة، وذلك في إطار خطة الدولة، في توفير حياة كريمة للمواطنين، بناء على توجيهات القيادة السياسية.

وأشار اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إلى أن منطقة الروضة تقع وسط مدينة الغردقة، وتضم كل الخدمات التي يحتاجها الأهالي، من مدارس ومسجد وملعب ومحلات ومخبز، موضحا أن باقي الوحدات، سيجري تسليم عقودها تباعا، بعد اكتمال الشروط والإجراءات المطلوبة من الجهات المعنية.

وأكد أن المحافظة أنشأت 250 منزلا ووحدة سكنية، وجرى تسليم 108 منازل ووحدات سكنية، منها 24 منزلا لسكان منطقة جبل العفش، و28 وحدة سكنية بذات المنطقة، كما جرى تسليم 24 منزلا و23 وحدة سكنية، لساكني منطقة جبل مجاهد، وجار الإعداد لتسليم العقود المتبقية، لافتا إلى أنه جرى إنشاء هذه الشقق والمنازل، بتمويل من صندوق التنمية الحضرية التابع لرئاسة مجلس الوزراء.