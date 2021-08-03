ظهور «وايت شارك» بشواطئ الغردقة.. و«المحميات»: صديق للإنسان

عاودت القروش المسماة «وايت شارك» الظهور في عدة مناطق بشواطئ مدينة الغردقة، وهي إحدى أنواع القرش الأبيض المسالم، ويصل طوله إلى مترين.

وجذب ظهور القروش السائحين إلى الرحلات البحرية لممارسة الغطس ورؤيتها تحت الماء، والتقاط الفيديوهات والصور التذكارية، ما يساعد في انتعاش السياحة البحرية.

وأشار أحمد بيجو، منظم رحلات بحرية بالغردقة، إلى ظهور عدد من القرش الأبيض بشواطئ مدينة الغردقة، مشيرًا إلى أن عددًا من السائحين الأجانب التقطوا صورًا لأكثر من قرش بعدد من مناطق الغطس المختلفة بمدينة الغردقة وهي تسبح في هدوء وبطء، ما شكّل فرحة للسائحين بسبب هذا المشهد الجذاب.

وأكد «بيجو»، في حديثه لـ«الوطن»، ظهور عدد من الكائنات البحرية النادرة مثل السلحفاة والمانتا وأسماك القرش صديقة الإنسان والدلافين، في حدث فريد ونادر، لافتًا إلى أن السياح يأتون خصيصاً إلى شواطئ الغردقة لرؤية الكائنات البحرية النادرة.

وأشار إلى انتعاش حركة السياحة البحرية الوافدة من دول عديدة، منها سويسرا وبيلاروسيا وأوكرانيا والمجر وصربيا ومولدفا ومقدونيا وسلوفانيا وفرنسا وألمانيا.

وكشف الدكتور تامر كمال، مدير المحميات الطبيعية بمحافظة البحر الأحمر، أن القرش الذي ظهر بشواطئ الغردقة معروف باسم «وايت شارك»، وله عدة أنواع معروفة بأسماء عديدة أخرى، منها «الأبيض الكبير»، و«مستدق الخطم الأبيض» و«القرش الأبيض» و«الموت الأبيض»، وهو نوع ضخم من أسماك القرش مغزلية الشكل، يتواجد في جميع المياه السطحيّة لمحيطات العالم الرئيسيّة.

وذكر أن النوع الذي ظهر بشواطئ الغردقة لا يمثل خطورة على الإنسان، كما يتغذى على الأسماك الصغيرة، وظهوره يدل على نظافة البيئة البحرية وتعافيها تمامًا، لافتًا إلى أن فرقا من المحميات تجري جولات على الشواطئ لمتابعة ورصد البيئة البحرية.