رفع كفاءة الطريق الرئيسي لمطار الغردقة بطول 7 كيلو مترات

أعلنت محافظة البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، رفع كفاءة طريق المطار الرئيسي بالغردقة، وتطوير الجزيرة الوسطى بعرض 40 مترًا وطول 7 كيلو مترات، لإحداث تغيير جذرى وكامل بالشكل العام للجزيرة، وذلك من خلال جهاز التعمير بالمحافظة.

وشهدت الجزيرة الوسطى عددًا من الحرائق خلال الشهور الماضية، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخمادها دون وقوع خسائر أو إصابات بشرية.

وأفاد مصدر أمني لـ«الوطن»، بأن سبب تكرار اندلاع حرائق الغابات الشجرية بطريق المطار يتمثل في إلقاء المواطنين السجائر المشتعلة، خاصة في ظل كثافة الغابات الشجرية والتي تعيق الرؤية وتحول دون السيطرة على أي حريق داخلها.

من جانبه، أشار اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، في تصريحات صحفية، إلى أن طريق المطار سيشهد تطويرًا، باعتباره من أهم الطرق بمدينة الغردقة، وأول ما يقع نظر الزائرين عليه، وذلك ضمن خطة تطوير لعدد من الميادين والشوارع الرئيسية بالمدينة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفي السياق ذاته، انتهى الجهاز المركزي للتعمير بالبحر الأحمر من إعداد التصميم الخاص بتجميل وتطوير طريق المطار والجزيرة الوسطى، وبدأت الشركة المنفذة في المرحلة الأولى من مشروع رفع كفاءة الطريق الرئيسي، إضافة إلى استكمال إجراءات التعاقد من خلال الجهاز لتنفيذ اعمال تطوير الجزيره الوسطى.