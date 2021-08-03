حالة الطقس في الغردقة.. ارتفاع درجات الحرارة وهروب المواطنين للشواطئ

شهدت مدينة الغردقة ارتفاع في درجات الحرارة، وسط هروب المواطنين إلى الشواطئ العامة من حالة الطقس تزامنا مع إجازة الصيف وتوافد الآلاف من المواطنين على شواطئ الغردقة في ظل ارتفاع درجات الحرارة حيث ازدحمت الشواطئ بالمصطافين خاصة شاطئ النادي الإجتماعي وأعلنت عدد من الفنادق أنها كاملة العدد ورفعت لافتة لا توجد حجوزات.

ارتفاع درجات الحرارة واحتمال سقوط أمطار

وتشهد مدن محافظة البحر الأحمر المختلفة ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة دون وجود تجمعات لسحب أو غيوم بمختلف الأنحاء، مع إرتفاع في نسبة الرطوبة، وأعلن مركز التنبؤ بالأمطار احتمال سقوط أمطار غزيرة على جنوب شواطئ مدن البحر الأحمر.

توافد الآلاف من المواطنين على الشواطئ

وتوافد الآلاف من المواطنين على الشواطئ العامة بمدينة الغردقة خاصة شاطئ النادي الإجتماعي الذي يضم أكثر 500‪0 آلاف عضو بالإضافة إلى من غير الأعضاء وحددت إدارة النادي 30 جنيها رسم دخول لغير الأعضاء ماعد يوم الجمعة وذلك حسب أشرف فؤاد مدير عام النادي.

استعدادت لسقوط أمطار

من جانبها أعلنت محافظة البحر الأحمر إنشاء عدد من السدود والقنوات والبحيرات الصناعية بمدن ومناطق المحافظة حيث يجرى متابعة مشروع حماية وادى القويح بالقصير وإنشاء بحيرة سد القويح جنوب البحر الأحمر للحماية من الأمطار الغزيرة المتوقعة سقوطها، كما يجري إنشاء قناة صناعية وحاجز توجيه موازي للقناة بطول 12كم بمدينة رأس غارب من اخطار السيول.