فحص 500 مريض في قافلة طبية مجانية لأمراض العيون بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن الكشف على 500 مريض في قافلة طبية مجانية للعيون تم تنظيمها بالتعاون مع مؤسسة «مصر الخير»، خلال اليومين الماضيين بمستشفى «منقباد العسكري»، تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، مشيداً بما تقدمه المؤسسات والهيئات الأهلية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني من خدمات للمواطنين خاصة الفئات الأكثر احتياجاً بقرى نجوع المحافظة على كافة الأصعدة وبمشاركة أجهزة المحافظة والعمل على تحقيق التنمية الشاملة المستدامة عن طريق تنظيم الحملات والقوافل الطبية المجانية.

وأضاف محمد فراج مدير فرع مؤسسة مصر الخير بمحافظة أسيوط أن قافلة العيون مجانية ودون أي مقابل تم تنظيمها على مدار اليومين الماضيين حيث ضمت أطباء متميزين تابعين لمستشفى النور للعيون التخصصي لإجراء الفحوصات والكشوفات والعمليات اللازمة وتقديم خدمات طبية خاصة بالعيون «مياه بيضاء ، نظارة»، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجمعيات الأهلية الشريكة.

وأوضح أنه تم الكشف على 500 مريض ما بينها 140 عملية مياه بيضاء، وإجراء 160 كشف نظارة وسيتم تسليمهم نظارة طبية بالمجان الأسبوع المقبل فضلاً عن صرف أدوية لـ 200 حالة وإجراء تحويلات للقاهرة لاستكمال العلاج مشيراً إلى اهتمام المحافظة بقيادة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمؤسسات وجمعيات المجتمع المدني وتقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة خاصة المؤسسات التي تعمل على أرض الواقع فعلياً لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

من جهة أخرى، قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم شن حملات نظافة بمدينة أسيوط في إطار خطة المحافظة للنظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية لخلق بيئة نظيفة للمواطنين والتأكيد علي الواجهة الحضارية المميزة للمحافظة لافتًا إلى تنفيذ حملة لنطافة نفق الزهراء الذي يربط حي شرق وحي غرب مدينة أسيوط بإستخدام سيارات ومعدات وحدة الانقاذ السريع وجهاز النظافة والتجميل ومنها سيارات الكنس الآلي وشفط الأتربة ورفع القمامة والمخلفات وسيارات غسيل الشوارع.

كان محافظ أسيوط كلف وحدة الانقاذ السريع بالتنسيق مع جهاز تجميل ونظافة مدينة أسيوط ورؤساء المراكز والأحياء لشن حملات نظافة مكثفة على مستوى جميع القطاعات لرفع مستوى النظافة بالشوارع الرئيسية والحيوية ورفع كافة أنواع التراكمات والأتربة والمخلفات وغسيل الشوارع والأرصفة.

وأكد اللواء عصام سعد أن المحافظة تولى ملف النظافة اهتمامًا بالغًا موجهًا جميع رؤساء المراكز بتقديم أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين والعمل دائمًا على توفير بيئة حضارية نظيفة من خلال استمرار حملات النظافة والتجميل بمختلف مدن وقرى المحافظة مع تنفيذ حملات متابعة للمناطق التي تم رفع القمامة منها لضمان عدم إلقاء المخلفات بها مرة أخرى للارتقاء بمنظومة النظافة وإظهار المحافظة بالشكل الحضارى الذى يليق بها.