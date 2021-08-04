قافلة طبية بقرية الأمل ضمن مبادرة «حياة كريمة» بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية إلى جميع المناطق والقرى الأكثر احتياجاً، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، في تصريح صحفي، اليوم، أن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية الأمل بمركز المنيا، خلال يومي 2 و3 أغسطس الحالي، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1556 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

وقال الدكتور محمود خليفة، منسق القوافل الطبية بالمديرية، إن القافلة شملت الكثير من التخصصات، حيث تم إجراء 280 حالة جراحة، و487 حالة أطفال، و253 باطنة، و81 قلب، و113 نساء، و47 أسنان، و2 14 جلدية، و153 حالة أنف وأذن، كما تم عمل 88 تحليلاً مختلفاً، و9 حالات موجات صوتية، وعمل 10 حالات رسم قلب، و9 حالات أشعة سينية، وفحص عشوائى للضغط والسكر لعدد 114 متردداً، وتم إجراء خلع أسنان لـ6 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل 28 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ114 متردداً، وتم استخدام 8 عيادات متنقلة.

وكرّمت مديرية الصحة بالمنيا، المشاركين في تنفيذ أعمال المبادرات الرئاسية المتعلقة بالقطاع الصحي، لتقديم كل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان، حرصاً على سلامة وصحة المواطنين.