فيروز تحيي الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت: مات أهلي.. هل تسمعون؟

بطريقتها الخاصة، أحيت الفنانة اللبنانية فيروز الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت، الذي وقع يوم 4 أغسطس عام 2020، وخلّف عددا من الضحايا والأرواح البريئة، وذلك عبر حسابها بموقع التغريدات القصيرة «تويتر».

ونشرت الفنانة الكبيرة فيروز، عبر حسابها بـ«تويتر» مقطعا لأغنية بصوتها موجهة إلى لبنان، وتقول من خلالها: «في ظلام الليل أناديكم.. هل تسمعون؟ مات أهلي.. وغمرت بلادنا دموع ودماء».

نجوم لبنان يحيون الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت: لن ننسى

وحرص عدد من فناني لبنان على إحياء الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت، عبر حساباتهم بالسوشيال ميديا، منهم الفنانة نور، التي علقت عبر حسابها على «إنستجرام» مكتفية بعبارة واحدة: «النسيان جريمة».

وعبرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، عن مدى الغضب الذي تشعر به في الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت، وكتبت عبر حسابها بـ«تويتر»: «من سنة انفتح جرح بعمره ما رح يتسكر وكل يوم بيكبر أكتر، من سنة والحزن مخبّي بشوارع أجمل بلد وأحلى مدينة بالعالم وعم يرفض يفارقنا».

وتابعت نانسي عجرم: «بالمقابل من سنة لهلق شغلة وحدة ما عملتوا ولا حتى غيّرتوا، من سنة لهلق منطق المواربة والإفلات من العقاب عم تنتهجوا».

واستطردت نانسي عجرم: «بس اللي لازم تعرفوه إنه من سنة ولهلق ولآخر ثانية بحياة كل واحد منا، رح نطالب بالحقيقة وبالحساب، كرامة دمعة كل إم وحسرة كل بي ووجع كل إخت وخي وحبيب، لن ننسى، سنعود».

كما نشرت نانسي عجرم، مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وهي تغني: «آه يا عشاق بيروت القدامى.. هل وجدتم بعد بيروت البديلَ».