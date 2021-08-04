الصحة العالمية ترفض رفع أسعار لقاحات كورونا: يقوض جهود محاربة الوباء

أكدت منظمة الصحة العالمية أن أسعار اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، يجب أن تكون مقبولة لجميع الدول، بما يتيح لها تطعيم أكبر عدد ممكن من السكان في فترة قصيرة.

الصحة العالمية تؤكد ضرورة إيصال اللقاحات بأفضل سعر

وقال مساعد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بريوس إيلفارد: «ما يخص أسعار اللقاحات.. نحن لا نستطيع التعليق عليها، ولكن بوسعنا القول، وهذا أمر مهم جدا، إننا في الوقت الراهن نحاول إيصال اللقاحات للناس بأفضل سعر لتجاوز الوباء».

وأضاف مساعد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أن أي تغيير للأسعار يجب أن يكون مبررا بالنفقات التي يتحملها المنتجون، لأن الهدف اليوم تطعيم أكبر عدد ممكن من الناس لإنقاذ الأرواح، وتخفيض عدد الإصابات، وتخفيف الضغط عن نظام الرعاية الصحية للعودة إلى الحياة الطبيعية، حسبما ذكر موقع «روسيا اليوم»، نقلا عن وكالة «نوفوستي» الروسية.

وأكد أن منتجي اللقاحات يجب أن يأخذوا تلك الأهداف بعين الاعتبار أثناء تعديل الأسعار لكي لا يقوض ذلك الجهود الجماعية لمحاربة الوباء.

من جهتها، أشارت خبيرة منظمة الصحة العالمية ماريانجيلا سيماو، إلى أنه عندما يزداد إنتاج المادة، يؤدي ذلك إلى انخفاض سعرها، وليس زيادته.

وأضافت خبيرة منظمة الصحة العالمية أنه من المهم أن تكون الأسعار مقبولة لضمان وصول الجرعات لأكبر عدد ممكن من الناس.

وكانت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، قد أفادت بأن شركتي «فايزر وموديرنا» الأمريكيتين، رفعتا سعر لقاحيهما للاتحاد الأوروبي.

وحسب الصحيفة، فإن سعر لقاح «فايزر» ارتفع من 15.5 إلى 19.5 يورو مقابل الجرعة الواحدة، وسعر لقاح «موديرنا» من 22.6 إلى 25.5 دولار للجرعة.

الصحة العالمية تؤكد زيادة الاصابات بفيروس كورونا

وتأتي هذه الأنباء في وقت أعلنت فيه منظمة الصحة العالمية، زيادة حالات الإصابة الأسبوعية بفيروس كورونا لأكثر من شهر، حيث جرى الإبلاغ عن أكثر من أربعة ملايين حالة في الأسبوع الماضي، والإبلاغ عن أكثر من 570 ألف حالة في المتوسط كل يوم خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بما يزيد قليلا على 540 ألف حالة جرى الإبلاغ عنها يوميا في الأسبوع السابق.

وأرجعت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الأسبوعي عن تطورات انتشار فيروس كورونا، الذي أصدرته اليوم الأربعاء، هذا الاتجاه المتزايد إلى حد كبير للزيادات الكبيرة في مناطق شرق البحر الأبيض المتوسط وغرب المحيط الهادئ، التي سجلت زيادة بنسبة 37% و33% على التوالي مقارنة بالأسبوع السابق.