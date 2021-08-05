«لو هتشتري».. تعرف على العملة التذكارية لموكب المومياوات وسعرها

قالت وزارة المالية، أمس، إنه أصدرت عملة تذكارية تحمل شعار احتفالية نقل موكب المومياوات الملكية، باللغتين العربية والإنجليزية؛ لتوثيق هذا الحدث الاستثنائي.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أبرز المعلومات عن العملة التذكارية..

1- أصدرت بقرار رسمي من رئيس مجلس الوزراء في شهر يونيو 2021.

2- صنعت العملة من الفضة عيار 720.

3- تحمل العملة وجهين، الأول رسم عليه شعار احتفالية نقل المومياوات، والآخر نقش عليه قيمة العملة وهي 100 جنيه.

4- يبلغ سعر العملة التذكارية لشرائها القطعة الواحدة داخل مصر بـ640 جنيها.

5- تشترى العملة وتطرحه للجمهور في منفذ البيع الخاص بمصلحة سك العملة.

6- لم تكن هي العملة الوحيدة للتذكرة بالحدث، لكن أصدرت عملات معدنية قابلة للتداول من فئة الجنيه والخمسون قرشا، تحمل نفس تصميم العملات الفضية.

7- صممت العملة وسكت تخليدا لحدث موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها مصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية عملات تذكارية خلال هذا العام، بل أصدرت 4 عملات تذكارية منذ يناير حتى الآن.

وتأتي الأربع عملات التذكارية كالآتي:

- الأولي أصدرت في فبراير؛ بعد قرار مجلس الوزراء بسك 1500 عملة تذكارية فئة الخمسون جنيه، كعملة تذكارية لكأس العالم لكرة اليد 2021، وقد وافق وزير المالية محمد معيط على تنفيذ هذا القرار، ونفذ التصميم رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة اللواء حسام خضر، وسكت بمقر مصلحة الخزانة العاملة وسك العملة.

- الأخرى كانت في فبراير أيضا؛ إذ أصدر قرارا بسك عملة الجنيه والنصف جنيه، تحمل تحية إجلال واعتزاز بالرسالة الإنسانية النبيلة للأطباء، ونفذ وصمم رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة اللواء حسام خضر، صورة على الجنيه والنصف الجنية لتكون ذكرى إنسانية بطوليه لأطباء مصر لمكافحة فيروس كورونا، وقد سكت 10 ملايين قطعة من فئة الجنيه، و5 ملايين قطعة من فئة الخمسون قرشا، تحمل شعار فرق مصر الطبية.

- الثالثة كانت في مارس؛ إذ أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 8 لسنة 2021، بالترخيص لإصدار عملات تذكارية فئة واحد جنيه من الذهب، وفئة الـ5 جنيهات من الفضة، بمناسبة الاحتفال بمرور 100 عام على إنشاء جمعية المهندسين المصرية.

- الرابعة كانت من نصيب عملة تذكارية تحمل شعار احتفالية نقل موكب المومياوات الملكية باللغتين العربية والإنجليزية.