المالية تصدر عملة فضية فئة 100 جنيه تخليدا لذكرى موكب نقل المومياوات

أصدرت وزارة المالية عملة تذكارية من الفضة فئة 100 جنيه، تحمل شعار الاحتفالية باللغتين العربية والإنجليزية، لتوثيق هذا الحدث الاستثنائي، إضافة إلى إصدار عملات معدنية قابلة للتداول من فئة الجنيه والخمسون قرشا، تحمل نفس تصميم العملات الفضية، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2021.

جاء ذلك تخليدا لحدث موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري في التحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، الذي أقيم في 3 أبريل 2021.

يذكر أنّ احتفالية نقل موكب المومياوات الملكية شهدت نقل 22 مومياء ملكية من ملوك وملكات الأسرة الـ17 وحتى الـ22، بينهم مومياء ملوك: سقنن رع وأمنحتب الثاني وتحتمس الثاني وتحتمس الثالث وسيتي الأول والملكة حتشبسوت.