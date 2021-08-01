محلل سياسي: حركة النهضة دمرت وساعدت في تخريب تونس بكل المجالات

قال أيمن عبدالجبار، المحلل السياسي والمدون التونسي، إن الشعب التونسي يعيش حاليا لحظة تاريخية فارقة، بعد عشر سنوات من الخراب والدمار، بسبب سيطرة حركة النهضة الإخوانية على مقاليد الحكم في تونس خلال تلك الفترة، مؤكدا أن الشعب التونسي، يعيش حالة من السعادة حاليا، بعدما استجاب الرئيس التونسي قيس سعيد، لطلبات المتظاهرين، وأصدر عدة قرارات، يرى أنها ستصلح شأن البلاد.

وأضاف «عبدالجبار»، خلال مداخلة هاتفية، مع قناة extra news، اليوم الأحد، أن حركة النهضة التي يسميها هو حركة «النهبة»، يصفون قرارات الرئيس التونسي بالانقلاب، موضحا أن ما حدث ليس انقلابا بالطبع، بل هو استجابة لمطالب الشعب التونسي.

وأكد المحلل السياسي، أن حركة النهضة دمرت وساعدت في تخريب تونس على مستوى كل المجالات، مشددا أن حتى الأمل والحلم قتلوه في نفوس الشعب، الذي صبرا كثيرا على كل هذه الأفعال، لكنه في النهاية خرج إلى الشوارع وتظاهر على كل هذا الخراب وقال كلمته.

وأشار إلى أن هذه الحركة الإخوانية، تركت الشعب التونسي يعاني مع وباء كورونا المستجد، الذي تسبب في موت الكثير من التونسيين، وهذا كان من العوامل التي دفعت التونسيين نحو الثورة على هذه الحركة والانتفاضة في وجه كل هذا الظلم، لافتا إلى أن الشعب التونسي يعيش حاليا في حالة كبيرة من النشوة والفرحة، كانت بعيدة كل البعد عن جميع التونسيين قبل أسابيع قليلة، لكنه يعيشها الآن، بعد أن قضى على حركة النهضة وأنهى وجودها في تونس وجعلها تصبح من الماضي.