متحدث البترول: نستهدف إنشاء 1000 محطة غاز لدعم مبادرة إحلال السيارات

قال حمدي عبدالعزيز المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن المبادرة الرئاسية لتنفيذ محطات الغاز في مختلف المحافظات من أجل تحويل السيارات للعمل بالغاز بدلا من السولار والبنزين، تتوسع، ونعمل على حشد كل الجهود لتنفيذ البرنامج المستهدف بالوصول إلى 1000 محطة خلال المدة الزمنية المحددة، مشيرا إلى أنه بدون خطة انتشار سريع للمحطات لن تنجح المبادرة.

وأضاف «عبدالعزيز» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «المواجهة» المذاع على فضائية «Extra News» اليوم الأربعاء، وتقدمه الإعلامية لما جبريل، أن المهندس طارق الملا وزير البترول، دائما على تواصل مع المهندسين المنفذين للمحطات الجديدة، وسط حشد كل طاقات قطاع البترول لتنفيذ المحطات، واستيراد الأدوات وتعديل المحطات.

وأوضح المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أن مكونات المحطة يجري استيرادها من الخارج وتعديلها بشكل معين من أجل تنفيذ البرنامج الطموح الخاص بإقامة المحطات في مختلف المحافظات، لافتا إلى أن الوزارة قطعت شوطا كبيرا في تنفيذ المبادرة الرئاسية.

وتستهدف مبادرة إحلال السيارات القديمة التي مر عليها أكثر من 20 عاما، لكي تعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار والبنزين، على أن تشمل المبادرة السيارات الملاكي أو الميكروباص أو التاكسي، وانطلقت المبادرة في 15 مارس الماضي، بعدة محافظات من بينها بورسعيد والقاهرة، وسيجري التوسع فيما بعد لتشمل باقي المحافظات، وسط إقبال كبير من المواطنين لتقسيط السيارات.