مصدر بـ«البترول»: تصدير 60 شحنة غاز طبيعي مسال خلال 11 شهرا

قال مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية، إن الدولة المصرية عادت بقوة إلى سوق مصدري الغاز الطبيعي للخارج، بعد توقف دام عددًا من الشهور.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الوزارة استطاعت التعاقد على تصدير حوالي 60 شحنة غاز طبيعي مسال للخارج، بدءً من شهر نوفمبر 2020 حتى شهر سبتمبر المقبل.

وأشار المصدر إلى أن هذه الكمية جيدة جدًا، حيث تم تصدير هذه الشحنات خلال 11 شهرًا فقط، بعد توقف دام لشهور بسبب انخفاض أسعار الغاز الطبيعي عالميًا.

واستطاعت وزارة البترول بيع الغاز الطبيعي المسال خلال الفترة الحالية لأكثر من 10 دولار للمليون وحدة حرارية.

وأضاف المصدر، أن آخر شحنة تصديرية كانت في شهر يوليو، حيث تعاقدت وزارة البترول والثروة المعدنية على تصديرها إلى الخارج لبسعر يصل لأكثر من 10 دولارات للمليون وحدة حرارية.

وأشار المصدر إلى أن مشتري هذه الشحنة هي شركة «جونفور»، وهي شركة عالمية لتجارة السلع المهمة ونقلها وتخزينها مثل النفط والغاز الطبيعي المسال، وغيرها من منتجات الطاقة.

وتوقفت وزارة البترول والثروة المعدنية عن تصدير الغاز المسال من خلال الناقلات منذ شهر مارس 2020، بسبب انخفاض أسعار الغاز لضعف الطلب عليه، بعد تفشي فيروس كورونا في العالم.

واستطاعت مصر خلال الفترة الماضية العودة بقوة إلى صفوف الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال بعد توقف دام لسنوات، كما توقفت الدولة عن التصدير للغاز الطبيعي المسال خلال الفترة الأولى من انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم، وانخفض سعر المليون وحدة حرارية من الغاز إلى أقل من 2 دولار، وهو سعر متدني جدًا يسبب خسائر حال بيعه بالسوق العالمي بهذا السعر.