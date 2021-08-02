«البترول»: توصيل الغاز الطبيعي لـ1.2 مليون وحدة جديدة خلال 2021-2022

أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن خطة توصيل الغاز الطبيعى خلال العام المالي الجاري تستهدف إضافة 1.2 مليون وحدة سكنية جديدة للوحدات العاملة بالغاز الطبيعي في مصر، من خلال المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وذلك في إطار تنفيذ توجهات الدولة بالتوسع في استخدامات الغاز بالمنازل، والالتزام بتركيب عدادات مسبقة الدفع للعملاء الجدد، سواء أكان النشاط تجارياً أو صناعياً أو منزلياً.

وأوضح «الملا» خلال الاجتماع الذي عقده مع قيادات الوزارة، أنه تم تركيب 264 ألف عداد مسبوق الدفع حتى الآن، ما يوفر للعملاء عمليات ضبط الاستهلاك ومتابعته باستمرار ، وأكد الوزير أهمية الالتزام بمعدلات التنفيذ وفق الخطط الموضوعة فى ظل الوعي القومي بأهمية تلك الخدمة الحضارية، وما تحققها من عوائد اقتصادية للمواطن والدولة، ومنها تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة بتقليل استهلاك البوتاجاز، ومن ثم تقليل استيراده في ظل معدلات التوصيل المليونية غير المسبوقة التي يحققها المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مستفيداً من الزخم والدعم الذى توفره الدولة، وكذلك قرار تقسيط التكلفة التى يتحملها العميل ضمن المناطق التى يدخلها المشروع لأول مرة على ست سنوات بواقع ثلاثين جنيهاً شهرياً.

ولفت «الملا» إلى أن الإسراع بأعمال توصيل الغاز الطبيعى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» المشروع الأول بمصر، له أولوية أولى فى ظل اهتمام القيادة السياسية والحكومة بالمبادرة لتحقيق نقلة نوعية يستحقها أهلنا فى ريف مصر، مشيراً إلى أن توصيل الغاز الطبيعى ضمن المبادرة جارٍ حالياً فى 14 قرية وهناك 245 قرية جارٍ التحضير للبدء فيها فور انتهاء أعمال الصرف الصحى بها .

كما تم استعراض موقف المهمات والمعدات اللازمة لتنفيذ الأعمال ، وشدد على أهمية الإعداد الجيد للكوادر البشرية اللازمة لتنفيذ أعمال التوصيل فى المبادرة سواء بالنسبة لشركات التوصيل التابعة لقطاع البترول أو الشركات التابعة للقطاع الخاص.

حضر الاجتماع الدكتور مجدى جلال، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، والمهندس أحمد محمود، نائب التخطيط والمشروعات، والمهندس محمد خضير مساعده لمشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، والمهندس محمد وسام مدير شؤون الغاز بوزارة البترول، ورؤساء شركات «غاز مصر» و«تاون جاس» و«الشركة الحديثة للغاز» و«صيانكو» و«ناتجاس» و«ماي جاس» و«الفيوم للغاز» و«طاقة» و«أوفر سيز».