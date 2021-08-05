«التعليم» في أسبوع.. بروتوكولا تعاون وغلق التقديم لمدارس التكنولوجيا

أنشطة عديدة نفذتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الأسبوع الجاري، سواء توقيع بروتوكولات تعاون أو إعلان مواعيد اختبارات القبول بإحدى المدارس، فكلها تأتي في إطار حرص الوزارة على التطوير المستمر لمنظومة التعليم، حتى تمكنها من تقديم خدمة مميزة لطلابها.

بروتوكول تعاون مشترك مع أكاديمية السويدي الفنية

وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بروتوكول تعاون مشترك مع أكاديمية السويدي الفنية؛ وذلك لإطلاق وتشغيل مدرسة ظُهر للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة بورسعيد، التي تتم بتمويل من شركة إيني الإيطالية، والشركة المصرية القابضة للغازات الصناعية.

بروتوكول تعاون مع شركة ابت اسوسيتس إيجيبت

كما وقعت الوزارة، بروتوكول تعاون مع شركة ابت اسوسيتس إيجيبت، مشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري، بهدف التعاون في إعداد وتنفيذ وتمويل البرامج التدريبية التي تهدف لرفع القدرات الفنية والتسويقية والإدارية لخريجي المدارس الزراعية، وتوفير فرص التدريب المهاري للطلاب خارج المدرسة.

غلق باب التقديم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، غلق باب التقديم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، الذي استمر لمدة 18 يوما عبر الموقع الرسمي لها، موضحة أن عدد المتقدمين للالتحاق بها بلغ 40.193 طالب وطالبة، ويدل هذا العدد على نجاح خطى الوزارة في تطبيق رؤية مصر 2030، وتطوير التعليم الفني وتغيير نظرة المجتمع إليه.

«شوقي»: نسعى لزيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية

جدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أن الوزارة تسعى إلى زيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن مدرسة ظُهر تتخصص بمجال «تشغيل وصيانة معدات الطاقة، ونظم تكنولوجيا المعلومات والشبكات، والصيانة الكهربائية»، وهي ثاني مدرسة تكنولوجية بمحافظة بورسعيد، وتقدم للالتحاق بها ما يزيد عن 1000 طالب وطالبة.