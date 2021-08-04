أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس وخطوات التظلم على النتيجة، موضحة أنه سيتم إعلان النتيجة يوم 15 أغسطس الجاري أو بعدها بيومين بحد أقصى، مؤكدة أنه يتم حالياً تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2021 في جميع المواد الدراسية، والتي تتم إلكترونيا في أماكن مؤمنة جيدا، موضحة أن التصحيح الإلكتروني يضمن شفافية التصحيح وعدم تدخل العنصر البشري، مشددة على جميع الطلاب وأولياء الأمور بضرورة عدم الانسياق وراء ما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حدوث أي مشكلات في أجهزة التصحيح الإلكترونية.

تعرف على طرق الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021

وقالت الوزارة، إن جميع أعمال امتحانات الثانوية العامة عقدت ورقياً بنظام البابل شيت والأسئلة الموضوعية التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، موضحة أن الامتحانات سارت بصورة منتظمة دون أي معوقات، مؤكدة أن طرق الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 تتمثل في الآتي:

- الضغط على رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 عبر «الوطن».

- يكتب الطالب رقم الجلوس.

- يضغط الطالب على زر إظهار النتيجة.

- تظهر نتيجة الطالب بالاسم كامل ودرجاته التي حصل عليها في جميع المقررات الدراسية بالإضافة إلى الدرجتين العظمى والصغرى.

تعرف على خطوات التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2021

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنه هناك مجموعة من الإجراءات التي يجب على الطالب إتباعها عند التظلم على النتيجة، مشددة على ضرورة الالتزام بجميع التعليمات التي تم الإعلان عنها بشأن التظلمات والتي تتمثل في الآتي:

- يسدد الطالب مبلغ 100 جنيه للمادة التي يرغب في التظلم منها.

- يتم تقديم طلب لمندوبي لجان النظام والمراقبة بالمديريات التعليمية يفيد بالرغبة في الإطلاع على المادة.

- يبلغ مندوب اللجنة المديرية بإبلاغ الطالب وكذلك موعد الاطلاع على كراسة الإجابة.

- يطلع الطالب على صورة كراسة الإجابة فقط وليس الأصل.

- يدون الطالب ملاحظاته على النموذج المعد لذلك.

- في حالة تخلف الطالب عن الموعد المحدد له للاطلاع على كراسة الإجابة يجب عليه الاتصال بلجنة النظام والمراقبة.

- عقب الاطلاع على صورة كراسة الإجابة يسلمها الطالب لعضو لجنة النظام والمراقبة.

وفي سياق متصل، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نتيجة الثانوية العامة 2021 سيتم إعلانها في مؤتمر صحفي بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكداً أنه لا صحة لما يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قدرة بعض الأشخاص على الوصول إلى معرفة درجات الطلاب قبل إعلان النتيجة رسمياً، موضحاً أن الوزارة حرصت على تطبيق النظام الإلكتروني في أعمال تصحيح الامتحانات لتفادي أي أخطاء من أي نوع.

شوقي: أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2021 تسير بصورة منتظمة

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أن امتحانات الثانوية العامة 2021 عقدت منفصلة لكل شعبة، وذلك لتجنب الإزدحام والإصابة بفيروس كورونا المستجد، مؤكداً أن الوزارة عقدت الامتحانات بنظامها الجديد الذي يهدف إلى قياس فهم الطالب لمخرجات المقرر الدراسي، موضحاً أن جميع الامتحانات وضعها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي وفق معايير أساسية دقيقة لقياس مستويات الطلاب، لافتًا إلى أنه تم تكثيف الإجراءات الاحترازية في جميع اللجان الامتحانية بشكل متواصل.

وتابع وزير التربية والتعليم، أن جميع أعمال تصحيح الامتحانات تسير بصورة منتظمة، موضحاً أن الوزارة عقدت لأول مرة امتحانات تجريبية للثانوية العامة على مدار ثلاثة شهور، وهو ما مكن الطلاب من التدريب بشكل جيد على نمط الأسئلة الجديد للامتحانات وفهم طرق الإجابة عليها، مؤكداً أن نظام البابل شيت يحتاج إلى تركيز وفهم شديد قبل اختيار الإجابة، مشيرا إلى أنه تم تشكيل غرف عمليات مركزية في الوزارة لمتابعة أعمال الامتحانات.

وأكد الدكتور طارق شوقي، أن عملية التصحيح الإلكتروني تسير بنجاح كبير منذ منتصف شهر يوليو الماضي دون أي معوقات، ويتم التصحيح بشكل مركزي وليس عن طريق كونترولات ولجان مثل الأعوام الماضية، موضحاً أنه لا توجد أي مساحة لتدخل أي عنصر بشري في جمع أو رصد الدرجات التي يحصل عليها الطلاب في الامتحانات، واصفاً تبديل أوراق الطلاب وتغيير الدرجات بالكذب والتضليل.

وأوضح «شوقي»، أن جميع عمليات نقل أورقا الإجابات وكراسات الأسئلة عقب انتهاء الامتحانات تمت بطرق مؤمنة جيداً، وتم تسجيلها إلكترونياً عن طريق منظومة محكمة في أماكن مراقبة ومؤمنة بشكل جيد، مشيراً إلى أن مؤشرات نسب نجاح طلاب الصف الثالث الثانوي، مطمئنة تماماً ومقاربة للسنوات الثانوية العامة في الأعوام الماضية، موضحاً أن الاختلاف الملحوظ في درجات الطلاب يكمن في شرائح توزيعها على أسئلة الامتحان.

ولفت وزير التربية والتعليم، إلى أن جميع حالات الغش التي جرى رصدها عُقب على أساسها الملاحظين في اللجان الامتحانية، وتم تحويل جميع الحالات للنيابة العامة.

«الجيار»: خصصنا طبيب زائر في كل لجنة امتحانية

وقال مجدي الجيار، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، إن امتحانات الثانوية العامة 2021 عقدت في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، موضحا أنه تم التنسيق الكامل مع مديرية الأمن بالمحافظة ومديرية الصحة بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال غرفة العميلات المركزية التي تم تشكيلها في المديرية لمتابعة سير الامتحانات.

وأضاف «الجيار» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه جرى تخصيص طبيب زائر في كل لجنة امتحانية، وتم قياس درجة حرارة الطلاب والمعلمين قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية، موضحاً أن المديرية شددت على جميع اللجان الامتحانية بضرورة تبطيق تعليمات وزارة الصحة والسكان في مواجهة فيروس كورونا والحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين.

وتابع مديري المديرية، أن غرفة العمليات المركزية لم ترصد أي إصابات بفيروس كورونا بين الطلاب، لافتا إلى أن جميع اللجان الامتحانية التزمت بتسليم الطلاب كراسات الأسئلة وأوراق البابل شيت في مواعيدها دون أي تأخير، مشيراً إلى جميع حالات الغش التي رصدتها الوزارة بالمحافظة تم إبلاغ النيابة العامة بشأنها لتتولى التحقيق معها.

من جانبه، كشف مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، أن المديرية كثفت من متابعتها لسير أعمال الامتحانات مع جميع الإدارات التعليمية للتأكد من إنظامها دون أي معوقات، موضحا أن الامتحانات عقدت في جوء يسوده الهودء ولم يتم رصد أي شكاوي من قبل الطلاب.

طلاب الشعبة العلمية اشتكوا من صعوبة امتحان الديناميكا والفيزياء

جدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة 2021 عقدت بجدول مختلف لطلا الشعبة الأدبية عن طلاب الشعبة العلمية، وأكد عدد من طلاب الشعبة العلمية أن امتحانات الديناميكا والفيزياء جاءت معقدة للغاية وبها الكثير من الأسئلة غير المباشرة، رغم أن الوزارة عقدت امتحانات تجريبية لهذه المواد، وأوضحوا أن الأسئلة بها أفكار جديدة غير مألوفة، وتحتاج إلى وقت طويل لأن جميع المسائل بها أكثر من قانون وخطوات عديدة.

طلاب الشعبة الأدبية سعداء بأسئلة الفلسفة وعلم النفس

وأكد طلاب الشعبة الأدبية، أن امتحانات اللغة الفرنسية والتاريخ والجغرافيا جاءت غير مباشرة، وبها الكثير من الأسئلة الجديدة التي تحتاج إلى فهم شامل للمقرر الدراسي، في حين أن امتحان الفلسة والمنطق وامتحان علم النفس جاءت أسئلتهم مباشرة من والسهل يحصل فيها الطالب على درجات مرتفعة، ولفت الطلاب إلى أن اللجان الامتحانية سمحت لهم باستخدام الكتاب المدرسي للاطلاع على المقرر الدراسي، موضحين أنه جرى تطبيق كافة الإجراءات الوقائية ضد كورونا في اللجان بشكل جيد.