«التعليم» تعلن ضوابط تحويل الطلاب بين المعاهد الأزهرية

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن ضوابط تحويل الطلاب بين المعاهد الأزهرية ومدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موضحة أن هذه الضوابط تتمثل في الآتي:

- اقتصار التحويل بين المعاهد الأزهرية والمدارس التابعة للوزارة للعام الدراسي الجديد على طلاب مرحلة التعليم الأساسي اعتبارًا من الصف الثاني الابتدائي حتى الطلاب المقبولين بالصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي الجديد 2021/2022 بالمعاهد الأزهرية إلى الصفوف المناظرة بمدارس التربية والتعليم شريطة أن يتوافق سن قبول الطالب المحول إلى التعليم العام مع سن القبول بالمدرسة المحول إليها بالتعليم العام حال قبوله ببداية الحلقة الابتدائية التي تقدم بها للأزهر الشريف على أن يتقدم ولي الأمر الراغب في التحويل للأزهر بإفادة بسن القبول بالمدرسة المطلوب التحويل لها حتى يتحقق الأزهر من تطبيق شرط السن.

- يجب أن يكون تطبيق شرط مناظرة السن حتى نهاية الحلقة الابتدائية فقط مع التأكيد على عدم قبول التحويل للملتحقين برياض الأطفال والصف الأول الابتدائي من الطرفين.

- يكون التحويل بموافقة الجهة المنقول منها الطالب أولاً، ولا يعتد بهذا التحويل إلا بموافقة الجهة المحول إليها.

- التنبيه المشدد على المسئولين عن تحرير نماذج التحويل بالنسبة للجهتين على ضرورة أن يكون مؤرخ تاريخاً واضحاً وإلا فلن يعتد بطلب التحويل.

- يشترط بالنسبة لتحويل الطلاب من المعاهد الأزهرية النموذجية أو الخاصة إلى الصفوف المناظرة بالتربية والتعليم (المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات والمدارس الخاصة لغات) النجاح في اللغة الأجنبية الأولى ذات المستوى الرفيع واللغة الأجنبية الثانية بجانب دراستهم لمادتي العلوم والرياضيات باللغة الأجنبية الأولى.

- الطلاب المستنفذون سنوات الرسوب (عامين) في الحلقة الإعدادية بالأزهر لهم الحق في التقدم للامتحان بالتعليم العام من الخارج (منازل) بعد تسليمهم الملف من المعهد الأزهري المقيدين به.

- يجرى تحويل الطالب من المعاهد الأزهرية لمدارس التربية والتعليم بحالته الموضوحة ببيان تدرجه الدراسي.

-عدم جواز تحويل طلاب المرحلة الثانوية بجميع صفوفها من المعاهد الأزهرية لمدارس الوزارة.