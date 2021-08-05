شاب يذبح والدته ويتجول حاملا رأسها بالمغرب «فيديو»

هزت مدينة الدار البيضاء المغربية، أمس الأربعاء، جريمة مروعة؛ حينما قطع شاب ثلاثيني رأس والدته، وتجول بها في أزقة الحي الأتاسي بالعاصمة الاقتصادية للبلاد.

وبحسب مصادر محلية، فإن الجاني يعاني من اضطربات نفسية خطيرة، وأمضى عقوبة السجن 10 سنوات على ذمة جريمة إرهابية، وكان يتوعد والدته بين الفينة والأخرى ويهددها بالتصفية الجسدية دون أن يتوقع المحيطين به تنفيذ تهديده، وفقًا لـ«روسيا اليوم».

واستنكر جيران وعائلة الأم الطريقة التي نفذ بها الابن جريمته، واهتدى المارة إلى مكان الرأس المقطوعة بمنطقة خلاء، وأبلغت الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات ضد الشاب المتهم، وخضوعه للتحقيقات.

وقال شقيق المتهم، لصحيفة «اليوم 24» المغربية، إن أخيه قضى عقوبة السجن ظلمًا، وفقًا لتعبيره؛ إذ دخله وهو يبلغ 17 سنة، وخرج منه وهو لا يتجاوز الـ27، ومنذ ذلك الحين، بدأت تظهر عليه علامات إصابته باضطرابات نفسية، وأمام هذا الوضع هرولت الأسرة مسرعة إلى مستشفى الأمراض النفسية والعقلية، بالإضافة إلى طلب النجدة من طرف السلطات المحلية والأمنية في حي أناسي، لكن دون جدوى؛ فالأبواب ظلت موصدة أمام الأسرة التي تتحدر من طبقة اجتماعية فقيرة.

وحكى جار الضحية، أنه سمع صراخ الشاب المتهم قبل ساعات الفجر، موضحًا أنه تناهى إلى سماعه سب وشتم من طرف المتهم لوالدته، التي غالبًا ما كانت نائمة، مرجحا أن المشتبه فيه ذبح والدته وهي نائمة.

فيما لم يخف صديق الشاب المتهم، صدمته من ارتكاب الابن هذه الجريمة البشعة، مشيرًا إلى أنه لطيف ولا يتحدث مع أي شخص سوى معه، كما أنه قضى في السجن 10 سنوات نافذة في زنزانة واحدة، وبعد خروجه منها حاول البحث عن عمل دون جدوى.