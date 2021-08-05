أول تعليق لـ منة شلبي بعد تقبيلها رأس شريف دسوقي: «مبسوطة إنه معانا»

تصدرت الفنانة منة شلبي «ترند» مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار صورة تقبيلها لرأس الفنان شريف دسوقي، في العرض الخاص لفيلم «النمس والإنس».

وعبرت منة شلبي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» عن سعادتها برؤية الفنان شريف دسوقي في العرض الخاص، قائلة: «مبسوطة إنه معانا ورجع وسطينا مرة تانية».

وتابعت منة شلبي: «بقوله حمدلله على سلامتك، اللي هو فيه دا ابتلاء من ربنا، وهو إن شاء الله أده، وربنا مبيجبش أي حاجة وحشة أبدا».

يذكر أن الفنانة منة شلبي كانت قد وصلت الى العرض الخاص لفيلم «النمس والإنس»، أمس الأربعاء، وبمجرد رؤيتها للفنان شريف دسوقي أثناء إجرائه عددا من اللقاءات التليفزيونية قبلت رأسه، الأمر الذي أسعده.

واحتفل أبطال فيلم «النمس والإنس»، أمس الأربعاء، بالعرض الخاص في إحدى سينمات التجمع الخامس، وسط حضور عدد كبير من الفنانين الذن حرصوا على تهنئة أبطال العمل.

فيلم النمس والإنس

فيلم «النمس والإنس» بطولة محمد هنيدي ومنه شلبي وعمرو عبدالجليل وصابرين وبيومي فؤاد وشريف دسوقي ومحمود حافظ وسليمان عيد وعارفة عبدالرسول، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج شريف عرفة.

يذكر أن هذا هو الظهور الأول للفنان شريف دسوقي، في احتفالية عامة، بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرا، تسببت في خضوعه لعملية جراحية لبتر قدمه اليسرى.

مسرحية ياما في الجراب ياحاوي

ويستعد الفنان شريف دسوقي لعرض مسرحية جديدة بعنوان «ياما في الجراب ياحاوي»، والذي يشارك في بطولتها بجانب يحيي الفخراني وإياد نصار ومحمد الشرنوبي وكارمن سليمان، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج مجدي الهواري.